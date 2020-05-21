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'ta ekimi yapıldı

Mor ekmek ve mor simit ile Türkiye'nin gündemine giren sağlıklı gıda konusunda şimdi de ekimi dikkat çekiyor. 'ta, son yıllarda yaygınlaştırılmaya çalışılan ‘mor patates’ türünün bu yılki ekim sezonu başladı. Mor patates C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olmasının yanısıra hücreleri koruyor, kanser hücrelerinin çoğalmasını azaltıyor.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.5.2020 17:24 Son Güncelleme: 21.5.2020 18:15 ABONE OL
Sivas'ta mor patates ekimi yapıldı

Karbonhidrat, potasyum, C vitamini, folik asit ve demir kaynağı olan mor patatesin, hücreleri koruyan ve vücudu iyileştirmede yardımcı olan antosiyaninler sayesinde kanser hücrelerinin çoğalmasını azaltmada ve daha birçok rahatsızlığın giderilmesinde aktif rol oynadığı bilinen mor patatesin ekimi Sivas'ta yapıldı.

EKİME VALİ DE KATILDI

Patates ekimine Sivas Valisi Salih Ayhan, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Hafik Kaymakamı Hacı Kerim Meral, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız ile çiftçiler katıldı. Çiftçilerle sohbet eden Vali Ayhan, hayırlı bol kazançlar diledi.

Mor ekmekten sonra, ilk kez mor simit üretildi

"ÇİFTÇİ BİLGİYLE, TOPRAK SUYLA BULUŞUYOR"

Burada açıklamalarda da bulunan Vali Ayhan, çiftçiyi bilgiyle, toprağı da suyla buluşturulduğunda ortaya birçok güzelliğin çıktığını söyledi.

ÇİFTÇİ, KATMA DEĞERİ YÜKSEK ÜRÜNLERE YÖNELİYOR

Çiftçilerin katma değeri yüksek ürünler üretmeye başladığının altını çizen Vali Ayhan, "Bu patatesin de ülke gündeminde olması hem protein bakımından olsun, insan sağlığına faydaları açısından olsun önem arz edeceğini ve daha fazla gündemde olacağına inanıyorum.

HAFİK'TE MOR PATATES

Bunun da Sivas topraklarında Hafik bölgesinde üretilecek olması bizi ayrıca mutlu edecektir. Ben müteşebbisi tebrik ediyorum, başarılar diliyorum, helalinden bol kazançlar diliyorum.

DAHA GENİŞ ALANLARDA EKİM YAPILACAK

Sivas'ın dağının, taşının, toprağının insanlığa hizmet edeceğini ve bütün topraklarda ekim olacağına inanıyorum. Korona virüsle mücadelede de üretimin yapıldığı, tarımsal zirai faaliyetlerin daha da artarak devam ettiğini gösteriyoruz" dedi.

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Sivas'ta mor patates ekimi yapıldı
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