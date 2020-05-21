Sokakta film çekimi değil alacak-verecek kavgası

İstanbul Esenyurt'ta alacak verecek yüzünden iki grup arasında çıkan çatışmada bir kişi yaralandı. Sokak ortasındaki çatışma film sahnelerini aratmazken, yaşanan o dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, aralarında alacak verecek davası olan iki grup, bir taksi durağının önünde buluştu. Kısa süre para konusunda anlaşmaya çalışan grup arasında tartışma çıktı. Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüşerek silahlar çekildi. İsmi henüz öğrenilemeyen kişi, tabanca ile Mesut Duman isimli şahsı yaralayarak kaçmaya başladı. Bu sırada Mesut Duman'ın yanında bulunan arkadaşı da silahını çekerek, kaçan iki kişiyi kovaladı. Arkalarından defalarca ateş eden kişi, daha sonra arkadaşı Duman'ın yanına gelerek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alındı.