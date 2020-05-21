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SON DAKİKA: 65 yaş yaş üstü nasıl alınır? Müjde verildi! İşte 65 yaş üstü kontrollü seyahat izni İçişleri Bakanlığı genelgesi!

Geçtiğimiz gün yapılan Kabine toplantısı sonrası Sağlık Bakanı tarafından gelen son dakika açıklaması ile 65 yaş üstü müjdesi verilmiş oldu. Bu kapsamda uzun süredir evlerinden çıkamayan altmış beş yaş üstü binlerce vatandaşın 1 aylık süre içerisinde yanlarında bir kişi mecbursa iki kişi götürebilerek memleketlerine gitmelerine izin verilecek. Oldukça yoğun ilgi gören bu haber sonrası binlerce vatandaş konuya dair detayları araştırmaya başlarken öte yandan ülkemizdeki salgında normalleşme süreci devam ediyor. Bakan Koca; yaptığı açıklamada salgınla artık daha özgür şekilde mücadele edileceği müjdesini verirken yaşlılara verilecek olan bu iznin detaylarını sizler için haberimizde derledik. Buna göre; 65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? 65 yaş üstü seyahat izni ne zaman başlıyor, ne zaman sona eriyor? İşte yaşlılara verilen son dakika müjdesine dair tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 21.5.2020 08:57 Son Güncelleme: 21.5.2020 08:57 ABONE OL
SON DAKİKA: 65 yaş yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? Müjde verildi! İşte 65 yaş üstü kontrollü seyahat izni İçişleri Bakanlığı genelgesi!

… Geçtiğimiz gün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ardından yaşlılara verilen 65 yaş üstü müjdesi an itibarıyla en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan yeni genelge kapsamında; yaşlıların bir aylık süre içerisinde yanlarına en fazla iki kişiyi alarak şehir dışına yani memleketlerine gidebilmelerine aile hekimlerinin de kabulüyle izin verilecek. Gelen bu açıklama ile beraber uzun süredir evde kalan ileri yaş grubu vatandaşlara adeta ilaç gibi gelen bu genelge ve yapılan açıklamaya dair tüm detaylar vatandaşlarca araştırma konusu haline geliyor. Buna göre; 65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır, şehir dışı izin belgesi nereden alınabilir? 65 yaş üstü seyahat izni ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte konuya ilişkin yapılan son dakika açıklamasının detayları…

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR? FAHRETTİN KOCA MÜJDEYİ VERDİ!

Kabine toplantısı ile beraber normalleşme sürecinde alınan kararlara ilişkin açıklamalarını gerçekleştiren Sağlık Bakanı ; uzun süredir evlerinde kalan ileri yaş grubu vatandaşların belirlenen süre aralığında ve Aile hekiminin de onayı ile şehir dışına çıkabilmelerine izin verileceğini duyurdu. Bu durum sonrası 65 yaş üstü seyahat izni İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı.

İşte konuya dair detaylar…

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SON DAKİKA: 65 yaş yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? Müjde verildi! İşte 65 yaş üstü kontrollü seyahat izni İçişleri Bakanlığı genelgesi!
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