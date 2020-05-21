SON DAKİKA: 65 yaş yaş üstü seyahat izni nasıl alınır? Müjde verildi! İşte 65 yaş üstü kontrollü seyahat izni İçişleri Bakanlığı genelgesi!

Son dakika haberler… Geçtiğimiz gün gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ardından yaşlılara verilen 65 yaş üstü seyahat izni müjdesi an itibarıyla en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan yeni genelge kapsamında; yaşlıların bir aylık süre içerisinde yanlarına en fazla iki kişiyi alarak şehir dışına yani memleketlerine gidebilmelerine aile hekimlerinin de kabulüyle izin verilecek. Gelen bu açıklama ile beraber uzun süredir evde kalan ileri yaş grubu vatandaşlara adeta ilaç gibi gelen bu genelge ve yapılan açıklamaya dair tüm detaylar vatandaşlarca araştırma konusu haline geliyor. Buna göre; 65 yaş üstü seyahat izni nasıl alınır, şehir dışı izin belgesi nereden alınabilir? 65 yaş üstü seyahat izni ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? İşte konuya ilişkin yapılan son dakika açıklamasının detayları…

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR? FAHRETTİN KOCA MÜJDEYİ VERDİ!

Kabine toplantısı ile beraber normalleşme sürecinde alınan kararlara ilişkin açıklamalarını gerçekleştiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; uzun süredir evlerinde kalan ileri yaş grubu vatandaşların belirlenen süre aralığında ve Aile hekiminin de onayı ile şehir dışına çıkabilmelerine izin verileceğini duyurdu. Bu durum sonrası 65 yaş üstü seyahat izni İçişleri Bakanlığı genelgesi ile ilgili detaylar merak edilmeye başlandı.

İşte konuya dair detaylar…