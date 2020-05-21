Son Dakika Haberi | Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı: Marketler açık olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bunun nedeni İçişleri Bakanlığı genelgesi içerisinde haftadan haftaya değişiklikler olması. Sosyal hareketliliği azaltmak için Ramazan Bayramı'nda da sokağa çıkma yasağı var... Üstelik bu sefer 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak ve marketler açık olacak mı? Haberimizde, corona virüs nedeniyle bu Ramazan'ın sonunda, bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar ve market çalışma saatleri ile diğer işletmeleri çalışma düzeni yer alıyor.

MARKETLER BUGÜN SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Kuruyemişçiler, bakkallar, marketler ve manavlar bu gece ile yarın gece saat 23:00'e kadar açık olacak.

İşte, yasak boyunca, işletmelerin çalışma düzeni...