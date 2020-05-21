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| Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı: Marketler açık olacak mı?

Sokağa çıkma kısıtlaması hakkında son dakika haberleri... vaka sayısı günlük olarak azalmaya devam ederken, yayılım riskini en az da indirmek için hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması bayramda da devam edecek. Son kabine toplantısına kadar milyonlarca vatandaş özellikle 30 büyükşehirde bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı sorusunun yanıtını araştırıyordu. İçişleri bakanlığı ve Valiliği tarafından yapılan açıklamalarla, 'bayramda sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı' ve 'yasak ne zaman başlayacak' gibi soruların yanıtı da dahil olmak üzere yeni detaylar belli oldu. Peki sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı ve marketler açık olacak mı? Haberimizde ramazan Bayramı’nda uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili bilgiler yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 21.5.2020 20:28 Son Güncelleme: 21.5.2020 20:28 ABONE OL
Son Dakika Haberi | Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı: Marketler açık olacak mı?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bunun nedeni İçişleri Bakanlığı genelgesi içerisinde haftadan haftaya değişiklikler olması. Sosyal hareketliliği azaltmak için Ramazan Bayramı'nda da sokağa çıkma yasağı var... Üstelik bu sefer 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki, sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak ve marketler açık olacak mı? Haberimizde, corona virüs nedeniyle bu Ramazan'ın sonunda, bayramda sokağa çıkma yasağı ile ilgili detaylar ve market çalışma saatleri ile diğer işletmeleri çalışma düzeni yer alıyor.

MARKETLER BUGÜN SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Kuruyemişçiler, bakkallar, marketler ve manavlar bu gece ile yarın gece saat 23:00'e kadar açık olacak.

İşte, yasak boyunca, işletmelerin çalışma düzeni...

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Son Dakika Haberi | Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Bayramda sokağa çıkma yasağı: Marketler açık olacak mı?
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