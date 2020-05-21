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Suçüstü yakalandılar! şebekesi iş üstünde yakalandı

İstanbul Ataşehir’de büyük bir peşinde olduğu değerlendirilen 3 şüpheli ile emniyet güçleri arasında kovalamaca yaşandı. Şüphelilerden biri yakalanırken kaçan şahısların bıraktığı eşyalar şaşırttı. Eşyalar arasında kaynak makinası, hilti, matkap ve merdiven bulundu.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Yaşam
Giriş Tarihi: 21.5.2020 13:16 Son Güncelleme: 21.5.2020 13:17 ABONE OL
Suçüstü yakalandılar! Hırsızlık şebekesi iş üstünde yakalandı

İstanbul Ataşehir'de büyük bir hırsızlık peşinde olduğu değerlendirilen 3 şüpheli ile emniyet güçleri arasında kovalamaca yaşandı.

ÇUVAL VE ALET ÇANTASINI BIRAKIP KAÇTILAR
Ekiplerce fark edilince ellerinde bulunan beyaz çuval ve siyah alet çantasını bırakarak kaçmaya başlayan şahıslardan Gülcan G., yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

MALZEMELER ŞAŞIRTTI

Şahısların bırakarak kaçmaya başladığı malzemeler kontrol edildiğinde ise 1 adet Kaynak Makinesi, 1 adet Çanta içerisinde Hilti, 2 adet Spiral Makinesi, 2 adet Matkap, 1 adet Metal Merdiven ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Suçüstü yakalandılar! Hırsızlık şebekesi iş üstünde yakalandı
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