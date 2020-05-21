Süper Loto sonuçları 21 Mayıs saat kaçta açıklanacak? Süper Loto sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları hakkında araştırmalarını sürdüren milyonlarca vatandaş için heyecanlı ve umutlu bekleyiş sürüyor. Geçtiğimiz perşembe günü gerçekleşen çekilişte 6 bilen bir kişi olmuş ve büyük ikramiye 11.991.833,30 TL kazandırmıştı. Bunun ardından da Süper Loto biletlerine olan ilgi daha da arttı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 21 MAYIS AÇIKLANDI MI? MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Süper Loto çekilişi, 21 Mayıs 2020 Perşembe günü Ankara'da Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te gerçekleştirilecek ve sonuçları açıklanacak.

SÜPER LOTO LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri MPİ Genel Müdürlüğü tarafından ödenecektir.