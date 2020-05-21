Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango 21 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama…

MPİ (Milli Piyango İdaresi) her hafta Perşembe günü olduğu bu hafta da Süper Loto oyunu sonuçlarını canlı çekilişle birlikte açıklamaya hazırlanıyor. Oyunun bugün (21 Mayıs 2020 Perşembe) yapılacak 657. Hafta çekilişi için kazandıran numaraları doğru tahmin etmeye çalışarak büyük ikramiyenin sahibi olma hayali kuran şans oyunu severler arama motorlarında haftanın şanslı numaralarını öğrenmek adına Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusunu yoğun olarak araştırmaya başladı. Şans oyunu severler içeriğimizde "Süper Loto sonuçları" ve MPİ ile hızlı bilet sorgulama ekranına erişim sağlayabilecekler.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (21 MAYIS 2020 PERŞEMBE)

İşte canlı çekiliş ile birlikte MPİ Süper Loto 21 Mayıs çekiliş sonuçları ve diğer ayrıntılar…