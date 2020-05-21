TOKİ Bingöl, Elazığ, Tunceli kura çekilişi sonuçları! 2020 TOKİ kura sonuçları Bingöl, Elazığ, Tunceli isim listesi sorgulama - 21 Mayıs | CANLI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük desteğiyle başlatılan TOKİ sosyal konut projesi bugün Bingöl, Elazığ, Tunceli illeri için gerçekleşiyor. Milyonlarca ailenin hayalleri arasında ev sahibi olmak vardır, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen TOKİ 100 bin sosyal konut projesinde daha önce İzmir, Kayseri gibi şehirlerde konutlar için kura çekimi yapıldı. Bilindiği üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı konut kura çekiliş işlemleri koronavirüs önlemleri kapsamında katılımcı olmadan gerçekleştiriliyor. Bugün sonuçları öğrenmek isteyen binlerce vatandaş merak içerisinde bekliyor. Buna göre; TOKİ Bingöl, Elazığ, Tunceli kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Bingöl, Elazığ, Tunceli kura çekimi canlı yayın izle!

TOKİ BİNGÖL, ELAZIĞ, TUNCELİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE!

TOKİ Bingöl, Elazığ, Tunceli kura çekimi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 21 Mayıs Perşembe günü yapılacak olan çekiliş sonuçlarına ilgi sürüyor. Haberimizin içerisinden TOKİ Bingöl, Elazığ, Tunceli kura çekimi canlı izleme linkine ulaşabilirsiniz...