Ünlü fenomenden eski kameramanına dava

Çektiği makyaj videolarıyla fenomen haline gelen ve Instagram'da yaklaşık 5 milyon kişi tarafından ilgiyle takip edilen Danla Bilic, kameramanı Sinan Binay'la çektikleri videolar sayesinde kısa süresinde tanınmıştı. Bilic, kameramanı Sinan'ın bir kızla yaptığı konuşmasını sosyal medya hesabından yayınlamıştı. Sinan, bu yüzden kendisine aylarca hakaret dolu mesajlar atıldığını, Danla Bilic fanlarının durmadan saldırısına uğradığını açıklamıştı. Bilic'le yollarını ayıran Binay, Youtube'da açtığı kanalda bir video yayınlayarak Bilic'in sattığı ürünlerin gerçek ücretlerini söyleyerek, müşterilerini dolandırdığını iddia etmişti.

ŞİKAYETÇİ OLDU



Bilic bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, eski kameramanı Sinan Binay'ı şikayet etti. Ünlü fenomen, 'youtube.com' adlı internet sitesinde video içeriği üretmekte olduğunu, bir internet sitesi üzerinden kozmetik ürünler sattığını kaydetti. Dilekçede, Binay'ın bir müddet kameraman/montajcı olarak çalıştığını, ardından video yayınlayarak kendisine "rujcu, karabasan" ve diğer kameramanı Arda Kofoğlu'ndan "patrişko- beni kovmak g.t ister " gibi hakaret içeren paylaşımlarda bulunduğunu kaydetti. Sattığı ürünlerinin fiyatlarını ifşa ederek firmanın müşterileri dolandırdığı imalarında bulunan Binay'ın cezalandırılmasını istedi.

HAKARETLER ESPRİYDİ

Savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Binay, 'Arda Kofoğlu'nun yanında kameraman montajcı olarak çalıştığını, sigortasının eksik yatırıldığını ve fazla mesai ücretlerinin de verilmediğini öğrendiğini anlattı. Binay, 'Buradan ayrıldıktan sonra başka iş yerinde çalışmamı engelleyecek davranışlar sergiledi. Videoda, Bilic'in hakkımdaki iddialarına açıklık getirdim. Söz konusu hakaretleri ise çalışma zamanındayken de espri amaçlı kullanıyorduk' dedi.

KAMERAMANINA DAVA

Dosya, uzlaştırma büroya gönderildi. Danla Bilic ve Arda Kofoğlu, Sinan Binay'la uzlaşmak istemedi. Savcılık, Binay'ın Bilic'e ve Kofuoğlu'na sarf ettiği sözler nedeniyle 'Hakaret', ürünlerinin maliyet fiyatlarını ifşa ederek firmanın müşterileri dolandırdığı imaları nedeniyle 'Ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri açıklamak' suçundan dava açtı. 5 yıla kadar hapsi istenen Binay, Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.