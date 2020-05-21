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Verdiği borcu geri alamayınca kuzenini vurdu!

'da 30 bin lira verdiği kuzenlerinden parasını alamadığını ileri süren bir şahıs rastgele ateş açınca kuzenini yaraladı. Yaralanan Azime Y. akrabaları tarafından hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Azime Y.'nin yakınları aldıkları 30 bin liralık borca karşılık 30 bin liralık çek verdiklerini ileri sürdü.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.5.2020 17:50 Son Güncelleme: 21.5.2020 18:16 ABONE OL
Verdiği borcu geri alamayınca kuzenini vurdu!

Edinilen bilgiye göre, olay Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik-Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçiliği yapan R.Y. (35) bir süre önce kuzenlerine 30 bin lira borç verdi ancak borcunu alamadı.

Bu nedenle kuzenleriyle aralarında kavga çıktı. Bugün de saat 16.30 sıralarında R.Y. minibüs ile kuzenlerinin yaşadığı evin önüne gelip araçtan rastgele ateş etti. Açılan ateş sonucu kuzeni Azime Y. (50) yaralandı.

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Kadının kanlar içinde yerde kaldığını gören yakınları minibüse saldırdı. R.Y. ise minibüsten inip yaya olarak kaçtı.

Azime Y.'nin yakınları minibüsün camlarını kırdı. Azime Y. ise akrabaları tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen Azime Y.'nin yakınları aldıkları 30 bin liralık borca karşılık 30 bin liralık çek verdiklerini ileri sürdü.
Polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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Verdiği borcu geri alamayınca kuzenini vurdu!
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