Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yasağa rağmen balık tuttular dans ettiler

Yasağa rağmen balık tuttular dans ettiler

Coronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 'da yetkililerin sahillerde ve köprülerde balık tutulmasını yasaklanmasına rağmen 'ne gelen bir gurup vatandaş, sosyal mesafeye dikkat etmeden balık tuttu. Ayrıca köprü üstünde bir grup genç dans etti.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 21.5.2020 07:51 Son Güncelleme: 21.5.2020 07:52 ABONE OL
Yasağa rağmen balık tuttular dans ettiler

BALIK VE OLTALARI SAKLIYORLAR

Köprü üzerinde belli aralarla denetleme yapan polis ekiplerini gören vatandaşlar oltalarını ve balık kovalarını köprü üzerinde bulunan duvarın üzerine sakladı. Polislerin gitmesini fırsat bilen balıkçılar hayatını tehlikeye atarak köprüden duvarın üzerine atlayarak olta ve balıklarını aldıktan sonra balık tutmaya devam etti.

BİR GRUP GENÇ DE GALATA KÖPRÜSÜ'NDE DANS ETTİ

Köprünün boş olmasından faydalanan bir sürücü de otomobilini sağa çekerek yanındaki 3 kadınla birlikte müziğin sesini açarak sosyal mesafeye dikkat etmeden köprü üzerinde dakikalarca dans etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yasağa rağmen balık tuttular dans ettiler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA