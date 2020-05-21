Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor, hangi tarihe ertelendi? Türk Hava Yolları'ndan son dakika açıklaması: İç ve Dış hatlar ne zaman açılacak?

Yurt içi ve uçuşlar ne zaman başlıyor, hangi tarihe ertelendi? 'ndan açıklaması: İç ve Dış hatlar ne zaman açılacak?

Ülkemizde yaşanan salgın nedeniyle Türkiye Hava Yolları tarafından gelen açıklaması sonrası yurt içi ve uçuşlar askıya alınmıştı. Çeşitli amaçlar doğrultusunda farklı bir ülkeye veya şehre gitmesi gereken vatandaşlar ülkemizde salgına karşı alınan tedbirlerden olan bu uygulama ile uçuşların yeniden ne zaman başlayacağını oldukça merak ediyordu. tarafından ilk açıklanan tarihe göre geçtiğimiz gün yani 20 Mayıs'ta başlaması beklenen uçuşlarla ilgili olarak yeni bir açıklama geldi. yaptığı açıklamada; iç ve dış hat olmak üzere uçuşların ertelendiği bildirildi. Buna göre; binlerce vatandaş yurt dışı ve yurt içi uçuşlar ne zaman başlıyor, hangi tarihe ertelendi? İç ve Dış hatlar ne zaman açılacak? Sorularına internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. İşte Türk Hava Yolları tarafından gelen son dakika haberi ile THY uçuşlar ne zamana ertelendi sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 21.5.2020 10:10 ABONE OL
Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor, hangi tarihe ertelendi? Türk Hava Yolları'ndan son dakika açıklaması: İç ve Dış hatlar ne zaman açılacak?

haberi: tarafından ülkemizde salgının görüldüğü ilk günlerde alınan karar ile iç ve dış hatlar olmak üzere uçuşların ertelendiği bilgisi verilmişti. Salgınla mücadele kapsamında alınan bu karar sonrasında binlerce vatandaş "Yurt içi ve uçuşları ne zaman açılacak, Uçak seferleri ne zaman başlayacak?" Sorularına internet aracılığı ile yanıt araştırmaya başladı. Türk Hava Yolları konuya ilişkin detaylı olarak bir açıklama yaparken bu durumun salgınının yayılmasını önlemek ve kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik, uçuşlarına ara verildiğini bildirerek bu nedenle de uçuşların askıya alındığını kamuoyu ile paylaşmıştı. Peki, Türk Hava Yolları uçuşlar ne zaman başlayacak, hangi tarihe ertelendi? İşte tarafından gelen son dakika açıklaması ve yurt dışı yurt içi uçuşlar ne zaman başlıyor? Sorusunun yanıtı…

TÜRK HAVA YOLLARI AÇIKLADI! YURT İÇİ VE YURT DIŞI UÇUŞLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Salgının yayılımını engellemek amacıyla yaşanan seyahat kısıtlamalarına ek olarak Türk Hava Yolları da yaptığı açıklama ile uçuşlarını askıya aldığını duyurmuş 20 Mayıs tarihini işaret etmişti. Ancak geçtiğimiz gün gelen açıklama ile yeni bir tarih gündem haline geldi.

Buna göre; yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zamana ertelendi? İşte detaylar…

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yurt içi ve yurt dışı uçuşlar ne zaman başlıyor, hangi tarihe ertelendi? Türk Hava Yolları'ndan son dakika açıklaması: İç ve Dış hatlar ne zaman açılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA