Zekat hesaplama 2020 - Zekat nedir, ne kadar verilir? Zekat kimlere verilir, kimlere verilmez?

Zekat hesaplama, ne kadar olduğu, kimlere verilip kimlere verilmeyeceği gibi konular vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan sistem üzerinden hesaplama yapılabilecek olup Ramazan ayı içerisinde verilmesi gerekiyor. Dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eden zekat kimlere verilir, kimlere verilmez? Zekat nedir, ne kadar verilir? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre hesaplama!

ZEKAT HESAPLAMA 2020 - ZEKAT KİMLERE VERİLİR, KİMLERE VERİLMEZ?

Zekât, dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için muayyen kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eder. Zekâtın farz olması için şartlar; malların nisaba ulaşması yanında nâmî (üreyici/artıcı) olması, sahip olunduğu andan itibaren üzerinden bir yıl geçmesi, bir yıllık borcundan ve aslî ihtiyaçlardan fazla olmasıdır.

İşte Diyanet İşleri'ne göre zekat hesaplama ile detayları...