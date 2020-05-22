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12 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği derede boğuldu

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde serinlemek için dereye giren 12 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti. Çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.5.2020 12:59 ABONE OL
12 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği derede boğuldu

Olay, Çınar ilçesine bağlı Sarıdallı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 12 yaşındaki Burhan Atlı, koyunları otlattığı sırada serinlemek için köyün yakınlarında bulunan dereye girdi. Çocuğun çırpındığını gören köy sakinleri, Atlı'yı kurtarmak için dere kenarına geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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12 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği derede boğuldu
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