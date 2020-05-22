126 yaşında vırüsü yendi

Aydın'da doğan ve Kahramanmaraş'ta oğlu Hamdullah Gelebek ile yaşayan 126 yaşındaki Eşe Gelebek, nüfus kayıtlarına göre 1 Temmuz 1894 doğumlu. Gerçek yaşını bilmediğini belirten 13 çocuk annesi ve yaklaşık 400 torun sahibi Gelebek'e, 20 Nisan'da Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 teşhisi kondu. Bir haftası yoğun bakım olmak üzere 2 haftalık tedavinin sonunda da koronavirüsü yenmeyi başardı. Evdeki 14 günlük karantina süresini de tamamlayan Gelebek, yaşı itibariyle 113 yaşındaki İspanyol Maria Branyas'ın elindeki koronavirüsü yenen dünyanın en yaşlı insanı unvanını da almış oldu. DHA