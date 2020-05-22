65 yaş üstü seyahat izni ile ilgili son dakika haberi! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni başvurusu nereye yapılır? HES kodu nasıl alınır?

65 yaş üstü seyahat izni ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı ve bu vatandaşlarımızın artık HES kodu ile seyahat edebileceği duyuruldu. Corona virüsünün bulaşma hızını azaltmak için Pandeminin ilk dönemlerinden itibaren hafta sonları Türkiye'de sokağa çıkma yasağı uygulaması getirilmişti. Özellikle sosyal hareketliliği yüksek olduğu için 20 yaş altı ve risk grubunda bulundukları için de 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı ayriyeten getirilmişti.Koronavirüsü vaka sayısı artışına önemli ölçüde etki ettiği için bayramda da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek?