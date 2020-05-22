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seyahat izni ile ilgili son dakika haberi! 65 yaş üstü izni başvurusu nereye yapılır? HES kodu nasıl alınır?

Gelen son dakika haberine göre corona virüsü sürecinde evlerinde kalan vatandaşlar için seyagat izin belgesi alma hakkı tanınacak. izni verilen vatandaşlar ile ilgili yeni detaylar paylaşıldı. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek ve 65 yaş üstü dışarı çıkma izni ile ilgili araştırmalar son haftalarda hız kazanmıştı. Son olarak, memleketlerine gidebilmeleri için 65 yaş üstü seyahat izin belgesi çıkarılıyor. Peki sokağa çıkma yasağı izni nasıl alınır ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman bitecek? İşte corona virüsü yayılımını önlemek amacıyla Getirilen sokağa çıkma yasağı ve 65 yaş üstü için şehirler arası seyahat izin belgesi son dakika haberleri.

Giriş Tarihi: 22.5.2020 19:44 Son Güncelleme: 22.5.2020 19:55 ABONE OL
65 yaş üstü seyahat izni ile ilgili son dakika haberi! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni başvurusu nereye yapılır? HES kodu nasıl alınır?

seyahat izni ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı ve bu vatandaşlarımızın artık HES kodu ile seyahat edebileceği duyuruldu. Corona virüsünün bulaşma hızını azaltmak için Pandeminin ilk dönemlerinden itibaren hafta sonları Türkiye'de uygulaması getirilmişti. Özellikle sosyal hareketliliği yüksek olduğu için 20 yaş altı ve risk grubunda bulundukları için de 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı ayriyeten getirilmişti.Koronavirüsü vaka sayısı artışına önemli ölçüde etki ettiği için bayramda da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman sona erecek?

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65 yaş üstü seyahat izni ile ilgili son dakika haberi! 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı izni başvurusu nereye yapılır? HES kodu nasıl alınır?
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