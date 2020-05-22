65 yaş üstü yollara düştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 65 yaş üstü vatandaşların en az 1 ay sonra dönmemek üzere memleketlerine gidebileceğini açıklamasının ardından 65 yaş üstü vatandaşlar yola çıktı. Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki illere yönelik 'seyahat kısıtlaması' engeli kaldırılan çay ve fındık üreticileri de memleketlerine gitmeyi sürdürüyor. İçişleri Bakanlığı dün saat 17.30 itibarıyla seyahat izin belgesi başvurusu onaylanan 65 ve üstü yaştaki vatandaşlarla refakatçilerinin sayısının 258 bin 651 olduğunu açıkladı. Tüm bu gidişler ve bayram hazırlıkları nedeniyle İstanbul trafiği de kilitlendi. Sokak ve caddelerde yaşanan yaya ve araç trafiğiyle birlikte toplu taşıma araçlarının kullanımında da gözle görülür artış yaşandı. Eminönü'nde ise bayram öncesi alışverişe çıkanlar yoğunluk oluşturdu. Türk Hava Yolları da (THY) iç hat yolcularının biletleme işlemlerinin Hayat Eve Sığar (HES) kodu ile sağlanacağını duyurdu.