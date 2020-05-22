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Arefe günü ne zaman, hangi gün? günü oruç tutulur mu, yapılması gereken ibadetler nelerdir?

Mübarek ramazan ayının son günü olan günü vatandaşlar tarafından ne zaman, hangi gün, oruç tutulur mu? Gibi çeşitli sorularla araştırma konusu haline geliyor. Bayramın müjdecisi olan bu tarihte bilindiği üzere bu yıl yaşanan koronavirüs salgını nedeniyle 81 il kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanacakken öte yandan tarihte karışıklık yaşayan bazı vatandaşlar "2020 Arefe günü ne zaman, hangi gün, oruç tutulur mu?" sorusuna yanıt arıyor. Bununla beraber konuya dair merak edilen ve bilinmesi gereken tüm detayları haberimizde derledik. Peki; 2020 arefe günü ne zaman, oruç tutulur mu? Yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 22.5.2020 11:28 ABONE OL
Arefe günü ne zaman, hangi gün? 2020 Arefe günü oruç tutulur mu, yapılması gereken ibadetler nelerdir?

Arefe günü ne zaman, hangi gün? Şeklindeki sorular internet aracılığı ile yanıt ararken öte yandan bilindiği üzere bu yıl ülkemizde yaşanan salgına tedbiren 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacak. Bu durumla beraber an itibarıyla bayram telaşı tüm Türkiye'yi sararken bayramın müjdeleyicisi olarak bilinen arefenin bu yıl hangi güne denk geldiği ile ilgili soruların yanı sıra o tarihte oruç tutulup tutulmayacağı da yanıt arayan sorular arasında. Buna göre; günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Arefe günü oruç tutulur mu? İşte detaylar…

2020 AREFE GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.

Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü 23 Mayıs 2020 Cumartesi'ne denk gelmektedir.

İşte arefe günü yapılması gereken ibadetler...

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Arefe günü ne zaman, hangi gün? 2020 Arefe günü oruç tutulur mu, yapılması gereken ibadetler nelerdir?
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