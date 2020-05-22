Arefe günü ne zaman, hangi gün? 2020 Arefe günü oruç tutulur mu, yapılması gereken ibadetler nelerdir?

Arefe günü ne zaman, hangi gün? Şeklindeki sorular internet aracılığı ile yanıt ararken öte yandan bilindiği üzere bu yıl ülkemizde yaşanan salgına tedbiren 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılacak. Bu durumla beraber an itibarıyla bayram telaşı tüm Türkiye'yi sararken bayramın müjdeleyicisi olarak bilinen arefenin bu yıl hangi güne denk geldiği ile ilgili soruların yanı sıra o tarihte oruç tutulup tutulmayacağı da yanıt arayan sorular arasında. Buna göre; 2020 arefe günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Arefe günü oruç tutulur mu? İşte detaylar…

2020 AREFE GÜNÜ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, ORUÇ TUTULUR MU?

Arefe, herhangi bir dinî bayramdan önceki gün. Arife günü aslen hicrî kâmerî Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün Kurban Bayramı'ndan önceki, terviye gününden sonraki gündür. Ancak zamanla Ramazan Bayramı için de kullanılmaya başlanmıştır. Bunun yanı sıra herhangi bir şeyden önceki gün anlamında da kullanılır.

Bu yıl Ramazan Bayramı arefe günü 23 Mayıs 2020 Cumartesi'ne denk gelmektedir.

İşte arefe günü yapılması gereken ibadetler...