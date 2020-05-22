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tesbihleri nelerdir? , namazlar ve okunacak dualar nelerdir?

Mübarek , Zilhicce ayının 9. günüdür ve bu gün bayramı'ndan bir önceki gün olarak tanımlanır. İslam alemi bugünde bol bol ibadet eder, namazlar kılar ve dualar okur. Bu sene ülkemizde görülen koronavirüsü sebebiyle camilere gidemeyecek olan müminler evlerinde tesbihler çekecek, Kuran-ı Kerim okuyacak ve namazlar kılacak. On bir ayın sultanı Ramazan ayını uğurlarken bugünün ehemmiyeti oldukça büyüktür. Böyle günler ibadetle, zikirle, tefekkürle geçirmeli, insanlara iyilik etmeye çalışmalı! Hz.Muhammed (S.A.V.) bugün için "En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır" şeklinde bir Hadis söylemiştir. Buna göre; nelerdir? , namazlar ve okunacak dualar nelerdir?

Giriş Tarihi: 22.5.2020 16:10 Son Güncelleme: 22.5.2020 16:23 ABONE OL
Arefe Günü tesbihleri nelerdir? Arefe Günü çekilecek tesbihler, namazlar ve okunacak dualar nelerdir?

tesbihleri nelerdir? On bir ayın sultanı Ramazan ayının ardından bayram öncesi arefe günü bizleri karşılayacak. Müslümanlar arefede çekilecek tesbihleri, okunacak duaları ve kılınacak namazları araştırmaya başladı. Bu seneki koronabvirüsü salgını sebebiyle camilerde ibadetlerini gerçekleştiremeyen vatandaşlar evlerinde zikirler çekecek, bol bol dua okuyacak ve namaz kılacak. Bugünü en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler , namazlar ve okunacak dualar nelerdir? Sorusuna yanıt arıyor. Konuya yönelik tüm bilgileri tek bir haberimizde topladık. İşte, Arefe Günü çekilecek tesbihler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar…

AREFE GÜNÜ TESBİHLERİ, DUALARI VE KILINACAK NAMAZLAR NELERDİR?

İslam aleminin merakla beklediği Arefe Günü için geri sayım sürüyor. Bugünde okunacak olan dualar, çekilecek tesbihler, zikirler ve namazlar merak konusu oldu. Arefe Günü'nü bol bol dualarla ve ibadetlerle geçirmek önemlidir. İşte Arefe Gününde çekilecek tesbihler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar…

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Arefe Günü tesbihleri nelerdir? Arefe Günü çekilecek tesbihler, namazlar ve okunacak dualar nelerdir?
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