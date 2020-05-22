Arefe Günü tesbihleri nelerdir? Arefe Günü çekilecek tesbihler, namazlar ve okunacak dualar nelerdir?

Arefe Günü tesbihleri nelerdir? On bir ayın sultanı Ramazan ayının ardından bayram öncesi arefe günü bizleri karşılayacak. Müslümanlar arefede çekilecek tesbihleri, okunacak duaları ve kılınacak namazları araştırmaya başladı. Bu seneki koronabvirüsü salgını sebebiyle camilerde ibadetlerini gerçekleştiremeyen vatandaşlar evlerinde zikirler çekecek, bol bol dua okuyacak ve namaz kılacak. Bugünü en verimli şekilde değerlendirmek isteyenler Arefe Günü çekilecek tesbihler, namazlar ve okunacak dualar nelerdir? Sorusuna yanıt arıyor. Konuya yönelik tüm bilgileri tek bir haberimizde topladık. İşte, Arefe Günü çekilecek tesbihler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar…

AREFE GÜNÜ TESBİHLERİ, DUALARI VE KILINACAK NAMAZLAR NELERDİR?

İslam aleminin merakla beklediği Arefe Günü için geri sayım sürüyor. Bugünde okunacak olan dualar, çekilecek tesbihler, zikirler ve namazlar merak konusu oldu. Arefe Günü'nü bol bol dualarla ve ibadetlerle geçirmek önemlidir. İşte Arefe Gününde çekilecek tesbihler, okunacak dualar ve kılınacak namazlar…