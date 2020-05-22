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Arkadaşının kaçması için polis aracının önüne atladı

'da akılalmaz olay! Trafik polisleri, seyir halindeki bir motosikletin üzerindeki sürücü Serdar P. ve arkadaşı Murat A.’yı kask takmadıkları için durdurmak istedi. Ancak iki arkadaş, polislerden kaçtı ve kovalamaca başladı. Bu sırada motosiklette arkada oturan Serdar P. şoke eden bir harekette bulundu. Arkadaşının kaçmasına yardımcı olmak için motosikletten inip polis aracının önüne atladı. Ekip otosu Serdar P.'ye çarpmamak için durdu. Sürücü Murat A. ise kısa sürede yakalanırken onu kurtarmak isteyen arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.5.2020 15:42 Son Güncelleme: 22.5.2020 15:52 ABONE OL
Arkadaşının kaçması için polis aracının önüne atladı

Tabduk Emre Mahallesi'nde devriye görevi yapan trafik polisi, aynı motosikletteki 2 kişiyi, kasksız olduklarını görünce durdurmak istedi. Ancak arkasında arkadaşı Serdar P. oturan Murat A.'nın kullandığı motosiklet yoluna devam etti. Başlayan kovalamaca sırasında motosikletten inen Serdar P., arkadaşının yakalanmasını engellemek için kendisini polis aracının önüne attı.

SÜRÜCÜ KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis otosu da Serdar P.'ye çarpamamak için durdu. Kaçan Murat A., kısa süre sonra motosikletiyle yakalandı. Yapılan incelemede motosikletin plakasının sahte, şase ve motor numaralarının da silinmiş olduğu ortaya çıktı. Murat A. ve Serdar P., gözaltına alındı.

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Arkadaşının kaçması için polis aracının önüne atladı
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