Arkadaşının kaçması için polis aracının önüne atladı

Tabduk Emre Mahallesi'nde devriye görevi yapan trafik polisi, aynı motosikletteki 2 kişiyi, kasksız olduklarını görünce durdurmak istedi. Ancak arkasında arkadaşı Serdar P. oturan Murat A.'nın kullandığı motosiklet yoluna devam etti. Başlayan kovalamaca sırasında motosikletten inen Serdar P., arkadaşının yakalanmasını engellemek için kendisini polis aracının önüne attı.

SÜRÜCÜ KISA SÜREDE YAKALANDI

Polis otosu da Serdar P.'ye çarpamamak için durdu. Kaçan Murat A., kısa süre sonra motosikletiyle yakalandı. Yapılan incelemede motosikletin plakasının sahte, şase ve motor numaralarının da silinmiş olduğu ortaya çıktı. Murat A. ve Serdar P., gözaltına alındı.