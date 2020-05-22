Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2020 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri'nden yapılan açıklamaya göre bayram namazının bu yıl camide cemaat ile kılınamayacağı resmen açıklandı. Corona virüsü salgınına karşı alınan bu önlem nedeniyle camileri dolduramayacak vatandaşlar evlerinde duhâ/işrak namazı niyetiyle nafile namaz kılabilecekler. Öte yandan bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusu da cevabını araştırmaya başladı. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Diyarbakır, Kocaeli bayram namazı saati ve diğer tüm illerin 2020 bayram namazı saatleri için detayları inceleyebilirsiniz. Peki, 2020 Ramazan Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerin bayram namazı saatleri!

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Corona virüsü salgınına karşı önlem amaçlı olarak camilerde cemaatle bu namaz idrak edilemeyecek. Diyanet'ten gelen açıklamaya göre ise bayram namazı saatinde dört rekat olarak duha namazı kılınabilecek.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ VE İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Ramazan Bayramı için milyonlarca kişi geri sayıma başlarken bayram namazı saatleri de en çok merak edilen konuların başında yerini aldı. İstanbul bayram namazı saati ve diğer tüm illerin bayram namazı saatleri bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

İşte bayram namazı saatleri;