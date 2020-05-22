Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2020 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

saat kaçta kılınacak? 2020 , , ve il il

Diyanet İşleri Başkanlığı, ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yapılan açıklamada corona virüsü salgınına karşı tedbir olarak namazın camide cemaatle kılınamayacağı söylenirken, kılamayanların ise geldiğinde evlerinde iki veya dört rekât olarak duhâ/işrak namazı niyetiyle nafile namaz kılmalarının müstehab olduğu belirtildi. Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala kılınacak sorusu da cevabını aramaya başladı. Diyanet’in resmi internet sitesinden , , , Antalya, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Diyarbakır, Kocaeli bayram namazı saati ve diğer tüm illerin ise yayınlandı. Peki, 24 Mayıs Ramazan Bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte Bayram namazı saatleri!

Giriş Tarihi: 22.5.2020 15:42 Son Güncelleme: 22.5.2020 15:50 ABONE OL
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2020 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri

Diyanet İşleri'nden yapılan açıklamaya göre bayram namazının bu yıl camide cemaat ile kılınamayacağı resmen açıklandı. Corona virüsü salgınına karşı alınan bu önlem nedeniyle camileri dolduramayacak vatandaşlar evlerinde duhâ/işrak namazı niyetiyle nafile namaz kılabilecekler. Öte yandan saat kaçta kılınacak sorusu da cevabını araştırmaya başladı. , , , Antalya, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Diyarbakır, Kocaeli ve diğer tüm illerin 2020 için detayları inceleyebilirsiniz. Peki, 2020 Ramazan kılınacak? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere tüm illerin bayram namazı saatleri!

BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Corona virüsü salgınına karşı önlem amaçlı olarak camilerde cemaatle bu namaz idrak edilemeyecek. Diyanet'ten gelen açıklamaya göre ise bayram namazı saatinde dört rekat olarak duha namazı kılınabilecek.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATİ VE İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Ramazan Bayramı için milyonlarca kişi geri sayıma başlarken bayram namazı saatleri de en çok merak edilen konuların başında yerini aldı. İstanbul bayram namazı saati ve diğer tüm illerin bayram namazı saatleri bilgilerine buradan ulaşabilirsiniz.

İşte bayram namazı saatleri;

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayram namazı saat kaçta kılınacak? 2020 İstanbul, Ankara, İzmir bayram namazı saati ve il il bayram namazı saatleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA