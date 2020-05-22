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Bayram seyahati nedeniyle E-5'te oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi

öncesinde memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlar, seyahat izin belgesi alarak yollara düştü. Yollara çıkan vatandaşlar nedeniyle Tuzla mevkisinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Oluşan uzun araç kuyrukları havadan görüntülendi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.5.2020 17:27 ABONE OL
Bayram seyahati nedeniyle E-5'te oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi
Korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşların 'seyahat izin belgesi' alarak memleketlerine gidebilecekleri duyurulmuştu. Bu kapsamda Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar seyahat izin belgelerini alarak yollara düştü. İstanbul'un giriş noktalarından olan E-5 karayolu Tuzla mevkisinde, memleketlerine gitmek için yollara düşen vatandaşlar nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Yollarda denetimlerini sürdüren polis ekipleri tarafından sürücülerin izin belgeleri kontrol edildi, ateşleri ölçüldü.
Memleketlerine giden vatandaşlar nedeniyle Tuzla E-5'te oluşan kilometrelerce araç kuyruğu drone ile havadan görüntülendi.
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Bayram seyahati nedeniyle E-5'te oluşan kilometrelerce araç kuyruğu havadan görüntülendi
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