Bayramda eczaneler açık mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı, çalışıyor mu? Eczane çalışma saatleri

Sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Ramazan Bayramı'nda eczaneler açık mı? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Corona virüsü nedeniyle 81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı kapsamında eczane çalışma saatleri de belli oldu. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre; sokağa çıkma yasağı kısıtlamasında açık olan yerler belirtildi. Buna göre; bayramda eczaneler açık mı? Sokağa çıkma yasağında eczaneler çalışıyor mu?

BAYRAMDA ECZANELER AÇIK MI? SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA ECZANELER AÇIK MI?

Corona virüsü salgını şüphesiz ki sağlık sektörünün önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Burada eczanelerin de önemi büyük olmaktadır. İlaç ve tıbbi malzeme alması gereken vatandaşların en güvenilir şekilde alacaklarını temin edecekleri yer olan eczane çalışma saatleri merak ediliyor. Buna göre; sokağa çıkma yasağında eczaneler açık mı? Bayramda eczaneler açık mı?

İşte yanıtı...