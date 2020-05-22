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Bayramda kuaförler ve berberler açık mı, kaça kadar açık? Berberler ve kuaförler bayramda çalışıyor mu, ne zaman çalışacak?

Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 11 Mayıs tarihinden itibaren de normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte berberler ve merak ediliyor. Bayramdan önce yaşanacak olan yoğunluğun önlenmesi adına , berberlerin ve kuaförlerin çalışma saatlerine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre; bayramda kuaförler ve berberler açık mı? Berberler ve kuaförler bayramda çalışıyor mu, ne zaman çalışacak? İstanbul Valisi Ali Yerlikaya kuaförlerin çalışma saatlerine ilişkin açıklamalar yaptı!

Giriş Tarihi: 22.5.2020 09:35 Son Güncelleme: 22.5.2020 09:36 ABONE OL
Bayramda kuaförler ve berberler açık mı, kaça kadar açık? Berberler ve kuaförler bayramda çalışıyor mu, ne zaman çalışacak? Kuaför çalışma saatleri

Ülkemizde 81 ilde Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hal böyle olunca vatandaşlar akıllarındaki soruların yanıtlarına ulaşmak için araştırma yapıyorlar. Bunlardan bir tanesi de berberler ve olmaktadır. Bayramda açık olmadıkları için bayram öncesi çalışacak olan berberler ve kuaförlerin çalışma saatlerine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre; bayram öncesi kuaförler ve berberler saat kaça kadar açık?

KUAFÖRLER VE BERBERLERİN ÇALIŞMA SAATLERİNİ İSTANBUL VALİSİ ALİ YERLİKAYA AÇIKLADI!

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ramazan Bayramı öncesi berber ve kuaförlerin çalışma saatlerini açıkladı. Yerlikaya'nın açılamasında berber ve kuaförlerin Çarşamba ve Perşembe günleri gece saat 02.30'a kadar Cuma günü ise saat 23.00'e kadar faaliyetlerine devam edeceğini belirtti.

İşte berberler ve kuaförlerin çalışma saatleri...

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Bayramda kuaförler ve berberler açık mı, kaça kadar açık? Berberler ve kuaförler bayramda çalışıyor mu, ne zaman çalışacak? Kuaför çalışma saatleri
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