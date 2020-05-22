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22 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda Ramazan Bayramına özel fırsatlar! 22 Mayıs kataloğu bu hafta neler var?

Haftanın aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta Ramazan ayına özel fırsatlarla karşımıza çıkan kataloğun indirimli ürünleri merak ediliyor. Hem ekonomik hem kaliteli ürün fırsatıyla müşterisini düşünen mağazada bu hafta kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor. Ramazan Bayramı için özel fırsatlarla gelen marketler zinciri vatandaşlara hem cazip indirim fırsatları sunacak hem de alternatif pek çok ürünle birlikte raflarda yerini alacak. Elektrikli ev aletlerinden züccaciye ürünlerine, tekstil ürünlerinden temizlik ürünlerine kadar geniş yelpazede çok çeşitli ürünler stoklarla sınırlı olacak. Marketin indirimli ürünler listesi 20 Mayıs tarihinde iki gün önceden yayınlanmıştı. Buna göre; bu hafta kataloğunda neler var? İşte 22 Mayıs 2020 tam listesi

Giriş Tarihi: 22.5.2020 12:27 Son Güncelleme: 22.5.2020 12:27 ABONE OL
BİM 22 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda Ramazan Bayramına özel fırsatlar! 22 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta neler var?

BİM aktüel ürünler kataloğu müşterilerinin beğenisine sunuldu. Bu haftanın indirimli ürünleri arasında züccaciyeden, ev eşyasına, elektronikten, mutfak araç ve gereçlerine sınırsız sayıda ürün müşterilerini bekliyor. Ramazan ayına özel fırsatlarla indirimli ürünler sunan markette çikolata, şekerleme, kolonya, türk kahvesi uygun fiyatta satışa çıktı. Teknoloji meraklılarını yakından ilgilendiren Samsung Galaxy A70 Cep Telefonu 2.650 TL, Tefal Düdüklü Tencere 349 TL, Kumtel Cam Ankastre Sette raflardaki yerini aldı. Günde binlerce vatandaşın ziyaret ettiği marketler zinciri vatandaşlara hem indirimli hem de çeşitli ürünler sunuyor. Ramazan Bayramına özel pek çok indirimli ürünün yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta neler var? İşte 22 Mayıs 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLERİ SATIŞA ÇIKTI! 22 MAYIS BİM KATALOĞU

BİM indirimli ürünler listesine bu hafta yok yok! Her Cuma birbirinden güzel indirimleri müşterilerine sunan markette bu hafta Ramazan ayına özel fırsatlar yer aldı. Haberimizde, 22 Mayıs BİM indirimli ürünler kataloğuna ulaşabilir, bütçenize uygun alışveriş yapabilirisiniz.

İşte, BİM aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste

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BİM 22 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda Ramazan Bayramına özel fırsatlar! 22 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta neler var?
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