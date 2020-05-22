Cezaevi görüşleri ne zaman başlayacak? 2020 Açık ve kapalı cezaevi görüşleri başlayacağı tarih belli oldu mu?

Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle cezaevi görüşlerine kısıtlama getirilmişti. Hal böyle olunca vatandaşlar cezaevi görüşleri ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Öte yandan Adalet Bakanlığı, Bilim Kurulu'nun tavsiyesi kapsamında tedbirlerin süresini uzatmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı sonrası konuya yönelik son dakika açıklamalarında bulundu. Buna göre; Cezaevi görüşleri ne zaman başlayacak? Açık ve kapalı cezaevi görüşleri başlayacağı tarih belli oldu mu?

CEZAEVİ GÖRÜŞLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle;"Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşleri, belirli sınırlandırmalar ve tedbirler eşliğinde haziran ayı itibarıyla yeniden başlatıyoruz. Aynı şekilde açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır."

İşte tüm detayları...