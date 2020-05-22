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ne zaman başlayacak? 2020 başlayacağı tarih belli oldu mu?

Corona virüsü salgını nedeniyle alınan önlem ve tedbir paketleri kapsamında bayramda sokağa çıkma yasağının getirilmesinin ardından cezaevlerindeki görüş kısıtlamasının ne zaman biteceği merak ediliyordu. ; cezaevlerinde alınan tedbirlerin süresini 'nun tavsiyeleri kapsamında uzatmıştı. Ancak , kritik Kabine Toplantısı sonrası konuya yönelik açıklamalarında bulundu. Bu açıklamalardan sonra ne zaman başlayacak sorusunun da yanıtı aranmaya başlandı. Buna göre; ? başlayacağı tarih belli oldu mu? İşte cezaevi görüşleri ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı ile son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 22.5.2020 09:43 Son Güncelleme: 22.5.2020 09:43 ABONE OL
Cezaevi görüşleri ne zaman başlayacak? 2020 Açık ve kapalı cezaevi görüşleri başlayacağı tarih belli oldu mu?

Ülkemizde corona virüsü salgını nedeniyle cezaevi görüşlerine kısıtlama getirilmişti. Hal böyle olunca vatandaşlar ne zaman başlayacak sorusunun yanıtını araştırmaya başladılar. Öte yandan , 'nun tavsiyesi kapsamında tedbirlerin süresini uzatmıştı. Ancak , kritik Kabine Toplantısı sonrası konuya yönelik açıklamalarında bulundu. Buna göre; ? başlayacağı tarih belli oldu mu?

CEZAEVİ GÖRÜŞLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK? CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle;"Cezaevlerinde bir süredir yapılmayan kapalı görüşleri, belirli sınırlandırmalar ve tedbirler eşliğinde haziran ayı itibarıyla yeniden başlatıyoruz. Aynı şekilde açık cezaevlerinde olup da salgın sebebiyle izne gönderilmiş bulunan 60 bin mahkumun mayıs sonunda dolan izin süreleri 2 ay süreyle uzatılmıştır."

İşte tüm detayları...

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Cezaevi görüşleri ne zaman başlayacak? 2020 Açık ve kapalı cezaevi görüşleri başlayacağı tarih belli oldu mu?
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