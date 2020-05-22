Deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? 22 Mayıs 2020 Pazar Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi BURADA…

Deprem kuşağı sınırları içerisinde arasında yer alan ülkemizde sınırlarımız dahilinde ve sınır ötesinde yer alan kara ve denizlerde meydana gelen büyük, orta ve küçük şiddetlerdeki depremler meydana geliyor. Bu bağlamda yurtta ve dünyada yaşanan son depremler bilgisine ulaşmak isteyenler arama motorlarında deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde? şeklinde sorularla yoğun şekilde araştırmalar yapmaya devam ediyor. deprem mi oldu, nerede, saat kaçta, kaç şiddetinde merak edenler tüm bilgilere hazırladığımız içerikten ulaşabilirler. İşte 22 Mayıs 2020 Cuma Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi…

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, SAAT KAÇTA, KAÇ ŞİDDETİNDE? (22 MAYIS 2020 CUMA)

