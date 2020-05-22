Doğal gaz fatura itirazı işlemleri: İGDAŞ doğal gaz faturası itiraz başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Günümüzde evlerde ve endüstri bölümlerinde oldukça yaygın bir şekilde kullanımı yapılmaktadır. Son zamanlarda corona virüs nedeniyle bazı illerde özellikle de İstanbul şehrinde 35 günlük olan doğal gaz faturası 40-45 günlük olarak kesilmiştir. Vatandaşlar bu durumun çözülmesini istemektedirler. Doğal gaz fatura iptali hakkında merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. Doğal gaz fatura itirazı, İGDAŞ fatura itiraz başvurusu işte detaylar.

DOĞAL GAZ FATURA İPTALİ

Ülkemizde son zamanlarda yüksek gelen doğal gaz faturaları yüzünden doğal gaz fatura iptali konusu merak konusu oldu. EPDK, İGDAŞ'ın faturalandırma durumunun 40-45 günde kestiğini tespit etti. Bu nedenle 35 gün üzerinde kesilen doğal gaz faturalarının iptali istendi. Fatura iptal itiraz işlemi için kullanıcıların 183'ü arayarak kendileriyle ilgilenen temsilciye itiraz durumundan bahsetmesi yeterli.

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DOĞAL GAZ FATURA İTİRAZI

Doğal gaz faturasının gereğinden fazla kullanımdan dolayı kaynaklanmayan yüksek doğal gaz faturaları için firmaya itiraz edilme hakkı bulunmaktadır. Bunun için yaşadığınız şehrin ve doğal gaz sağlayıcınızın internet sitesinden fatura itirazı kısmından işleminizi rahat ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

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İGDAŞ FATURA İTİRAZ BAŞVURUSU

Son zamanlarda bu zor süreçte 35 günlük olan doğal gaz faturasının, 40-45 günlük olarak kesildiği durumu özellikle de İstanbul'da tespit edilmiştir. İstanbullu vatandaşlara gelen doğal gaz faturalarının yüksek gelmesi durumundan şikâyetçiler. Koronavirüs salgını nedeniyle başta İstanbul şehri olmak üzere, İGDAŞ'ın 30 günü aşan fatura düzenlenmesine ilişkin 30 günlük olarak düzenlenmesi konusunda açıklamalar yapıldı. Beklenenden fazla gelen faturalardan sonra birçok vatandaş faturalarına nasıl itiraz edeceğini araştırmaktadırlar. E-devlet üzerinden de işleminizi yapabilirsiniz. E-devlet şifresi olmayan vatandaşlar, en yakın PTT şubesine giderek 2 TL karşılığından PTT şifresi edinebilirler. Daha sonra almış olduğunuzu şifre ve TC. Kimlik numarası ile başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz.

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