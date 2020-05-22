Dua kitabı satmak için her yola başvurdu! Polisin, 'Öğle namazı kaç rekat' sorusuna verdiği yanıt şoke etti...

Bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, bir kişinin dua kitabı sattığı vatandaşı alnından öptüğü görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüye tepki gösterildi.

Adana'da, hastane önünde bir yandan dua kitabı satıp, diğer yandan da dilenerek para istediği öne sürülen Emrah K. (33), polis tarafından durdurulunca, kitabı namaz kılmak için okuduğunu iddia etti. Emrah K., polisin "Öğle namazı kaç rekat?" sorusuna ise, "Namaz kılmıyorum" yanıtını verdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize yunus ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayetler üzerine, hastane önlerinde hem dilenip hem de dua kitabı satanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Seyhan ilçesindeki Marsa Doğum Hastanesi önünde, namaz kitabı sattığı belirlenen Emrah K., polise peçete sattığını, dua kitabını ise namaz kılmak için okuduğunu söyledi. Emrah K., polisin "Öğle namazı kaç rekat?" sorusuna ise "Ben namaz kılmıyorum. Namaz kitabını kesinlikle satmıyorum. Allah'ın ayeti satılmaz. Evimize ekmek götürmek için dua ediyorum. Vatandaşları da zorlamıyorum. Ben duamı ederim, para vermezlerse de çeker giderim" cevabını verdi.

VATANDAŞI İSYAN ETTİRDİ

Aynı anlarda çocuğuyla hastaneye gelen Gülşen Kirli (42) ise daha önce dilencilerin, çocuğuna bıçak çektiklerini iddia ederek, "Çocuklarımızı korkutuyorlar. Bunlarla sürekli karşılaşıyoruz, rahat rahat hastaneye gidemiyoruz. Allah aşkına, peygamber aşkına diyerek, yapışıyorlar. Bırakıp gitmiyorlar. Bir çözüm bulunması gerekiyor" diye konuştu.

PARA CEZASI KESİLDİ

Emrah K., polis ekiplerince, hakkında işlem yapılması için Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne teslim edildi. Emrah K.'ye 'Kabahatler Kanunu' kapsamında para cezası uygulandı.

Öte yandan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydettiği görüntülerde, bir kişinin dua kitabı sattığı vatandaşı alnından öptüğü görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüye tepki gösterildi.