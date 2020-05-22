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nasıl kılınır? , nasıl kılınır? () Diyanet açıkladı!

nedir, nasıl kılınır? Müslüman alemi için oldukça önemli olan bayram namazı bu sene corona virüsü salgını nedeniyle camilerde kılınamayacak. Hal böyle olunca vatandaşlar konuya ilişkin son gelişmelere dair bilgileri öğrenmek istiyor. Bayramın kısıtlamalar ile yaşanacak olmasından dolayı bayram namazı ibadetini nasıl yerine getireceğini öğrenmek isteyenler için . Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar konuya yönelik açıklamalarda bulundu. Buna göre; , nasıl kılınır? İşte evde duha namazı kılınışı!

Giriş Tarihi: 22.5.2020 09:32 Son Güncelleme: 22.5.2020 09:33 ABONE OL
Duha namazı nasıl kılınır? Duha namazı nedir, nasıl kılınır? Kuşluk namazı Diyanet açıkladı!

Corona virüsü salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hal böyle olunca camilerin de kapalı olması nedeniyle bayram namazının nasıl kılınacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, bayram namazının Cuma namazı gibi camide cemaatle kılınan bir namaz olduğunu ve evde kılınamayacağını söyledi. Sayar, "Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz; bayram namazının kılınma vakti girince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için '' kılarlar. Böylece bayramı ihya etmiş olurlar" dedi. Buna göre; , nasıl kılınır? ? Diyanet'ten bayram namazı tavsiyesi: Evde Duha namazı! ()

DUHA NAMAZI NEDİR? DUHA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, bayram namazının Cuma namazı gibi camide cemaatle kılınan bir namaz olduğunu ve evde kılınamayacağını söyledi. Sayar, "Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz; bayram namazının kılınma vakti girince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için 'duha namazı' kılarlar. Böylece bayramı ihya etmiş olurlar" dedi.

İşte Duha namazı kılınışı ve konuya yönelik detaylar...

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Duha namazı nasıl kılınır? Duha namazı nedir, nasıl kılınır? (Kuşluk namazı) Diyanet açıkladı!
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