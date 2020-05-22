Duha namazı nasıl kılınır? Duha namazı nedir, nasıl kılınır? (Kuşluk namazı) Diyanet açıkladı!

Corona virüsü salgını nedeniyle Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Hal böyle olunca camilerin de kapalı olması nedeniyle bayram namazının nasıl kılınacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyordu. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, bayram namazının Cuma namazı gibi camide cemaatle kılınan bir namaz olduğunu ve evde kılınamayacağını söyledi. Sayar, "Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz; bayram namazının kılınma vakti girince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için 'duha namazı' kılarlar. Böylece bayramı ihya etmiş olurlar" dedi. Buna göre; duha namazı nedir, nasıl kılınır? ? Diyanet'ten bayram namazı tavsiyesi: Evde Duha namazı! (Kuşluk namazı)

DUHA NAMAZI NEDİR? DUHA NAMAZI NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanvekili Zeki Sayar, bayram namazının Cuma namazı gibi camide cemaatle kılınan bir namaz olduğunu ve evde kılınamayacağını söyledi. Sayar, "Müslüman kardeşlerimize tavsiyemiz; bayram namazının kılınma vakti girince evlerinde 2 rekat veya 4 rekat Allah rızası için 'duha namazı' kılarlar. Böylece bayramı ihya etmiş olurlar" dedi.

İşte Duha namazı kılınışı ve konuya yönelik detaylar...