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'de karantina süreleri dolan 86 kişi evlerine gönderildi

Liberya ve ’nden getirilerek yurda yerleştirilen 86 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine evlerine uğurlandı. Vatandaşlar, ’nı evlerinde geçirecek olmanın mutluluğunu yaşadı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.5.2020 10:48 Son Güncelleme: 22.5.2020 10:48 ABONE OL
Düzce'de karantina süreleri dolan 86 kişi evlerine gönderildi

Koronavirüs salgını nedeniyle Liberya ve Fildişi Sahilleri'nden getirilen 86 Türk vatandaşı, Düzce'deki Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı Necla Pekolcay ile Raziye Begüm Sultan yurtlarında karantinaya alındı. 14 günlük karantina süreleri bugün dolan vatandaşlar, yapılan sağlık kontrollerin ardından memleketlerine gönderildi. Vatandaşlar, ailelerini özlediklerini ve Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçirecekleri için mutlu olduklarını söyledi.

Karantina yurtlarından sorumlu Dr. Selin Sakarya, evlerine uğurlanan vatandaşlara "14 gün boyunca evlerinizde karantinada kalmaya devam edeceksiniz. Aile hekimleriniz günlük olarak sizleri arayacak, bilgilendirecek. Bir sıkıntınız olursa 112'ye mutlaka başvurun. Evden kesinlikle dışarı çıkmıyorsunuz. Ailelerinizi mutlaka göreceksiniz ama bir odayı kendinize ayırın. Ailenizle mümkün olduğu kadar temas etmeyin. Temas edecek olursanız bile mutlaka maske takın ve bulunduğunuz odayı sık sık havalandırın. Hijyene mutlaka dikkat edin. Bu kurallara uymazsanız 3 bin 150 lira para cezası uygulanmak zorunda kalınacak" dedi.

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Düzce'de karantina süreleri dolan 86 kişi evlerine gönderildi
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