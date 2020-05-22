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'de vaka sayılarında artış görülüyor

'de havaların ısınmasıyla kene ısırmalarına bağlı vaka sayılarında artış yaşanıyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Kırım Kongo Kanamalı Ateşi () hastalığına karşı vatandaşlar uyarıldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.5.2020 17:37 ABONE OL
Gümüşhane'de KKKA vaka sayılarında artış görülüyor

Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının kene ısırmalarına bağlı ortaya çıkan bir hastalık olduğu belirtildi.

Açıklamada, kente havaların ısınmasıyla vaka sayılarında artış görüldüğüne dikkati çekilerek, vatandaşlar hastalıktan korunmak için bahçe, tarla, ahır ve pikniğe giderken uzun kollu ve açık renkli elbise giymeleri, pantolon paçaları çorap içine alınarak, eve dönüşlerde mutlaka vücut ve elbiselerini kontrol etmeleri konularında uyarıldı.

Kırım Kongo Kanamalı Ateşinin ölümle sonuçlanabileceği ve hastalığın hafif şekilde atlatılmasının erken teşhis ve tedavi ile mümkün olabileceği hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

ÇIPLAK ELLE TUTMAYIN, KENENİN ISIRDIĞI YERİ ANTİSEPTİK İLE TEMİZLEYİN

"Kenelerin insan vücuduna tutunmalarında çıplak elle temas etmeden en kısa sürede ince uçlu pens veya eldiven, bez ve poşet gibi çıplak elle teması önleyen malzemeler kullanılarak çıkarılmalı, kene tutunan yeri, su ve sabunla temizleyerek, tentürdiyot veya baticon gibi bir antiseptik ile silinmelidir. 10 gün içinde ateş, halsizlik, baş ağrısı, eklem ağrısı gibi şikayetler görülürse en kısa zamanda bir sağlık kuruluşuna müracaat edilmelidir."

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Gümüşhane'de KKKA vaka sayılarında artış görülüyor
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