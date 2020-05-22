Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ve Kabine toplantısı kararı sonrası havuzlar, hamamlar ve saunalar ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, normal hayata dönüşün kademe kademe başlatılacağını belirterek, bir normalleşme planının hazırlandığını bildirdi. Ülkemizde ilk kez 11 Mayıs'ta normalleşmenin ilk adımları AVM, kuaöför ve berberlerin açılmasıyla başlamıştı. Şimdi ise gözler yüzme havuzu, kaplıca gibi yerlerin açılış tarihine çevrildi. Konuya yönelik güncel bilgileri takip eden vatandaşlar yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte havuzlar, hamamlar ve saunalar ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Havuzlar, hamamlar ve saunalar açılıyor mu?

HAVUZLAR, HAMAMLAR VE SAUNALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge göndermişti. Yayınlanan genelgede, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA merkezlerinin geçici süreliğine durdurulduğu ifadesi yer almıştı. Sabah Gazetesi'nden Betül Usta'nın haberine göre havuz, hamam ve saunaların açılış tarihine ilişkin bilgi paylaşıldı. Peki havuzlar, hamamlar ve saunalar ne zaman açılacak? İşte tüm bilgiler…