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, hamamlar ve saunalar ne zaman açılacak,tarih belli oldu mu? Havuzlar, hamamlar ve saunalar açılıyor mu?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında birçok kurum ve kuruluş kapatılmıştı. Salgınla mücadelede olumlu sonuçların alınmasıyla birlikte normalleşmenin ilk adımı AVM, kuaför ve berberlerin açılmasıyla başladı. 11 Mayıs tarihinde faaliyete geçen kurumlar koronavirüs tedbirlerine uyarak çalışmalarına devam ediyor. Şimdi ise gözler , hamamlar ve saunaların açılma tarihine çevrildi. Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yüzme havuzu, kaplıca gibi yerlerin açılış tarihi merak edilmeye başlandı. Özellikle kurum çalışanlarını yakından ilgilendiren havuzlar, hamamlar ve saunalar ne zaman açılacak? Havuzlar, hamamlar ve saunalar açılıyor mu, tarih belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 22.5.2020 09:13 Son Güncelleme: 22.5.2020 09:14 ABONE OL
Havuzlar, hamamlar ve saunalar ne zaman açılacak,tarih belli oldu mu? Havuzlar, hamamlar ve saunalar açılıyor mu?

Koronavirüs Bilim Kurulu tavsiyeleri ve Kabine toplantısı kararı sonrası , hamamlar ve saunalar ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, normal hayata dönüşün kademe kademe başlatılacağını belirterek, bir normalleşme planının hazırlandığını bildirdi. Ülkemizde ilk kez 11 Mayıs'ta normalleşmenin ilk adımları AVM, kuaöför ve berberlerin açılmasıyla başlamıştı. Şimdi ise gözler yüzme havuzu, kaplıca gibi yerlerin açılış tarihine çevrildi. Konuya yönelik güncel bilgileri takip eden vatandaşlar yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte havuzlar, hamamlar ve saunalar ne zaman açılacak, tarih belli oldu mu? Havuzlar, hamamlar ve saunalar açılıyor mu?

HAVUZLAR, HAMAMLAR VE SAUNALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge göndermişti. Yayınlanan genelgede, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA merkezlerinin geçici süreliğine durdurulduğu ifadesi yer almıştı. Sabah Gazetesi'nden Betül Usta'nın haberine göre havuz, hamam ve saunaların açılış tarihine ilişkin bilgi paylaşıldı. Peki havuzlar, hamamlar ve saunalar ne zaman açılacak? İşte tüm bilgiler…

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Havuzlar, hamamlar ve saunalar ne zaman açılacak,tarih belli oldu mu? Havuzlar, hamamlar ve saunalar açılıyor mu?
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