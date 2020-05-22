Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri iPhone SE 2020 Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak? Apple’dan iPhone SE 2020 ile birlikte iPhone fiyatlarında indirim kararı

SE 2020 Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak? ’dan ile birlikte iPhone fiyatlarında indirim kararı

Geçtiğimiz haftalarda satışa sunulan ’ın yeni telefon modeli, SE 2020’nin fiyatında indirime gidilmesi bekleniyor. Durum böyle olunca, İPhone SE’nin ABD ve Türkiye fiyatı merak konusu oluyor. Ortaya çıkan raporlara göre, 'nin fiyatında yapılacak indirim, Türkiye'de de geçerli olacak. Peki, Apple iPhone SE 2020'nin fiyatında ne kadarlık indirim yapacak? iPhone SE 2020 Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 22.5.2020 12:19 ABONE OL
iPhone SE 2020 Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak? Apple’dan iPhone SE 2020 ile birlikte iPhone fiyatlarında indirim kararı

Geçtiğimiz haftalarda lansmanı yapılan ve Apple'in orta segmentdeki son telefonu olan İPhone SE, kısa süre içerisinde de satışa çıkarılmıştı. Ortaya atılan son iddiaya göre ise, Apple, İPhone SE fiyatında indirime gideceğini belirtti. Peki, Apple iPhone SE 2020'nin fiyatında ne kadarlık indirim yapacak? iPhone SE 2020 Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak?

İPHONE SE 2020 TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR OLACAK?

AppleInsider'ın yaptığı haber sayesinde iPhone SE 2020 meraklıları heyecanlanmaya başladı. Ülkemizde henüz satışa sunulmayan yeni model, çıkmadan indirime gidebilir. Bu durum şu an için iddia olsa da, öngörülere göre 399 dolara satılan iPhone SE 2020'nin 50 dolarlık bir indirimle, 349 dolara satılacağı söylentileri güçlenmeye başladı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
iPhone SE 2020 Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak? Apple’dan iPhone SE 2020 ile birlikte iPhone fiyatlarında indirim kararı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA