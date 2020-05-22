iPhone SE 2020 Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak? Apple’dan iPhone SE 2020 ile birlikte iPhone fiyatlarında indirim kararı

Geçtiğimiz haftalarda lansmanı yapılan ve Apple'in orta segmentdeki son telefonu olan İPhone SE, kısa süre içerisinde de satışa çıkarılmıştı. Ortaya atılan son iddiaya göre ise, Apple, İPhone SE fiyatında indirime gideceğini belirtti. Peki, Apple iPhone SE 2020'nin fiyatında ne kadarlık indirim yapacak? iPhone SE 2020 Türkiye satış fiyatı ne kadar olacak?

İPHONE SE 2020 TÜRKİYE SATIŞ FİYATI NE KADAR OLACAK?

AppleInsider'ın yaptığı haber sayesinde iPhone SE 2020 meraklıları heyecanlanmaya başladı. Ülkemizde henüz satışa sunulmayan yeni model, çıkmadan indirime gidebilir. Bu durum şu an için iddia olsa da, öngörülere göre 399 dolara satılan iPhone SE 2020'nin 50 dolarlık bir indirimle, 349 dolara satılacağı söylentileri güçlenmeye başladı.