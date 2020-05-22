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'da hava sıcaklıkları düştü! Rüzgar ve yağmur...

'da gece saatlerinde rüzgar ve yağmur etkili oldu.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.5.2020 07:23 Son Güncelleme: 22.5.2020 07:29 ABONE OL
İstanbul'da hava sıcaklıkları düştü! Rüzgar ve yağmur...

İstanbul'da gece saatlerinde rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların gece saatlerinden itibaren öğle saatlerine kadar kuvvetli olacağının tahmininde bulunmuştu.

UYARIDA BULUNULDU

Yapılan açıklamada ayrıca rüzgar ve yağışın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyarılarda bulunuldu. İstanbul'da saat 03.30 sıralarında rüzgar ve yağmur etkisini gösterdi. Taksim'de bulunan bayraklar rüzgarın etkisiyle dalgalandı.

GECE SAATLERİNDEN SONRA ETKİLİ OLDU

Türkiye'de ve İstanbul'da etkili olması beklenen rüzgarlı ve yağışlı hava gece saatlerinden itibaren kent genelinde etkili olmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde yaşanan sıcak havanın ardından etkili olan rüzgarlı ve yağmurlu hava gece saatlerinden sonra etkili oldu.

Rüzgarlı ve yağmurlu hava kentin önemli noktalarından olan Eminönü ve Zeytinburnu sahilinde kuvvetli oldu. Rüzgarlı ve yağmurlu hava gün içerisinde etkili olmaya devam edecek.

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İstanbul'da hava sıcaklıkları düştü! Rüzgar ve yağmur...
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