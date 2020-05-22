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Karpuz gerilimi! Kestirip almayınca pazarcı bıçakla kovaladı...

'nın Akyazı ilçesinde, esnaf ile vatandaş arasında gerilim yaşandı. Vatandaş karpuzu kestirdi, kesilen karpuzu almaktan vazgeçince esnaf çıldırdı. Karpuz kestiği bıçakla vatandaşı kovalayan esnafı, diğer pazarcılar sakinleştirdi. O anlar bir cep telefonu tarafından kaydedildi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.5.2020 10:02 Son Güncelleme: 22.5.2020 10:29 ABONE OL
Karpuz gerilimi! Kestirip almayınca pazarcı bıçakla kovaladı...

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, kendisine farklı söylendiğini ileri sürerek kestirdiği karpuzu almak istemeyen kişi, pazarcı ile tartıştı. Pazarcı bıçakla karpuzu almayan müşteriyi kovaladı.

Müşteri kestirdiği karpuzu almak istemeyince bıçakla kovaladı! | Video

Akyazı ilçesinde kapalı pazar yerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre karpuz almak için sıra bekleyen bir kişi, kendinden önceki müşteriye farklı fiyat söylendiğini öne sürerek kestirdiği karpuzu almaktan vazgeçti. Satıcı ise müşterinin kestirdiği karpuzu almamasına tepki gösterince bir anda ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmada pazarcı eline aldığı bıçakla müşterisinin üzerine yürüdü. Araya giren diğer pazarcılar ve vatandaşlar gerginliği önledi. Bıçaklı kovalamaca sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

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Karpuz gerilimi! Kestirip almayınca pazarcı bıçakla kovaladı...
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