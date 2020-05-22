Karpuz gerilimi! Kestirip almayınca pazarcı bıçakla kovaladı...

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, kendisine farklı söylendiğini ileri sürerek kestirdiği karpuzu almak istemeyen kişi, pazarcı ile tartıştı. Pazarcı bıçakla karpuzu almayan müşteriyi kovaladı.

Müşteri kestirdiği karpuzu almak istemeyince bıçakla kovaladı! | Video

Akyazı ilçesinde kapalı pazar yerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre karpuz almak için sıra bekleyen bir kişi, kendinden önceki müşteriye farklı fiyat söylendiğini öne sürerek kestirdiği karpuzu almaktan vazgeçti. Satıcı ise müşterinin kestirdiği karpuzu almamasına tepki gösterince bir anda ikili arasında tartışma çıktı.

Tartışmada pazarcı eline aldığı bıçakla müşterisinin üzerine yürüdü. Araya giren diğer pazarcılar ve vatandaşlar gerginliği önledi. Bıçaklı kovalamaca sonrası taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

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