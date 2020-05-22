Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kastamonu'da, otomobil üst geçit ayağına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

'da, otomobil ayağına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

'nun Tosya ilçesinde, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil,  ayağına çarptı. 65 yaş ve üstü kişilere getirilen seyahat izni kapsamında memleketlerine dönen Fatma Aygün ile eşi Mustafa Aygün yaşamını yitirdi, sürücü oğlu Ahmey Aygün yaralandı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.5.2020 22:42 Son Güncelleme: 22.5.2020 22:55 ABONE OL
Kastamonu'da, otomobil üst geçit ayağına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde D-100 yolunun Samsun yönünde medyana geldi. 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen seyahat izini kapsamında anne ve babasını memleketlerine götüren Ahmet Aygün yönetimindeki 06 GT 1371 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, üst geçidin beton ayağına çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Ahmet Aygün yaralandı, arka koltukta oturan annesi Fatma Aygün ile babası Mustafa Aygün, otomobilde sıkışarak yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Ahmet Aygün ardından hastaneye kaldırıldı.

Fatma ve Mustafa Aygün çiftinin cansız bedenleri itfaiye erlerinin çalışması sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Otomobil çekiciyle otoparka kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

ARKADAŞINA GÖNDER
Kastamonu'da, otomobil üst geçit ayağına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA