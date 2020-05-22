Mahalleli balkonda aerobik yaptı

Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında mahalle konseri düzenledi. Bekdik Mahallesi'ndeki vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerinden önce konsere eşlik etti. Konseri evlerinin balkonlarından izleyen vatandaşlar daha sonra step aerobik hocası eşliğinde spor yaptı. Aerobik gösterisine Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir ile mahalle muhtarı Kenan Başarır da katıldı. Daha sonra Gençlik Merkezi halk oyunları ekibi gösteri sundu. Özdemir, Gençlik Haftası'nı mahallelerde düzenledikleri etkinlikle kutladıklarını belirterek, "Evden çıkamayan vatandaşlarımıza bir nebze olsun moral vermiş olduk." dedi./ NEVŞEHİR