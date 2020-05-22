Manisa'da öldürülen 17 yaşındaki kızın cenazesi defnedildi

İzmir Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen Ceren Kultaş'ın cenazesi, Köprübaşı ilçesi Temrek Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Helallik alınması ve cenaze namazının ardından Kultaş'ın cenazesi, Temrek Mahallesi Mezarlığı'na, 8 yıl önce vefat eden babası Cengiz Kultaş'ın yanına defnedildi.

OLAY

Manisa'nın Salihli ilçesinde dün,17 yaşındaki Ceren Kultaş, İzmir-Ankara kara yolu Taytan Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, motosiklet ile işletmeye gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü.

Polis, kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmıştı.