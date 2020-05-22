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Marketler bugün kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? , , , , File marketler kaça kadar açık, çalışma saatleri nasıl?

Bugün , kaçta kapanıyor? Ramazan Bayramında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla internet üzerinden "Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?" sorularına internet aracılığı ile yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere salgınla mücadele çerçevesinde kurumların mesai saatlerinde de değişiklikler yapılmıştı. Öte yandan kısıtlama sürecinde de marketlerin ve bakkalların açık olup olmayacağı da merak ediliyor. Buna göre; Bayramda sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? sorusu da şimdiden vatandaşların araştırdığı konular arasında yerini alıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından henüz uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı genelgesi yayınlanmasa da çalışma saatleri ile ilgili tüm detayları haberimizden takip edebilirsiniz. Buna göre; Bugün marketler açık mı? , , , , Carrefour marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte açılış ve kapanış saatleri ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 22.5.2020 07:17 Son Güncelleme: 22.5.2020 07:18 ABONE OL
Marketler bugün kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros, File marketler kaça kadar açık, çalışma saatleri nasıl?

Ramazan Bayramında 81 ile uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesi milyonların alışveriş telaşı da başladı. Binlerce vatandaş bayram öncesinde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına "Bakallar ve , kaçta kapanıyor?" sorularına gün içerisinde yoğun olarak yanıt aramaya devam ederken bazı günlerdeki çalışma saatlerinin de farklı uygulanacağı açıklanmıştı. Buna göre; henüz Ramazan Bayramı sokağa çıkma genelgesi yayımlanmasa da market açılış ve kapanış saati ile ilgili tüm detayları haberimizde sizler için derledik. Buna göre; , , , , Carrefour ve tüm marketler kaça kadar açık? Marketler saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte konuya ilişkin tüm detaylar ve mesai saatleri…

BUGÜN MARKETLER AÇIK MI - SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Bayramda 4 gün süreyle uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde vatandaşlar evlerine alacakları temel ihtiyaçları için alışveriş telaşında. Buna göre; Bugün ve yarın marketler açık mı? Kaçta açılıyor/kapanıyor?

İşte tüm detaylar…

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Marketler bugün kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Sokağa çıkma yasağında marketler açık mı? BİM, A101, ŞOK, Migros, File marketler kaça kadar açık, çalışma saatleri nasıl?
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