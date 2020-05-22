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'da ramazanın son cuması salgın nedeniyle sınırlı sayıda cemaatle kılındı

Yeni tip (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir ibadete kapalı olan 'da ayının son sadece İdaresi Konseyi görevlileri ve korumaların katılımıyla hüzünlü bir ortamda kılındı. Her yıl yüzbinlerce Müslümanın hep birlikte ibadet ettiği, işgal altındaki 'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'nın avluları bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle boş kaldı.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 22.5.2020 17:59 Son Güncelleme: 22.5.2020 18:33 ABONE OL
Mescid-i Aksa'da ramazanın son cuması salgın nedeniyle sınırlı sayıda cemaatle kılındı

Harem-i Şerif'te okuduğu cuma hutbesinde Kovid-19 salgınına dikkati çeken Şeyh Muhammed Selim, şunları söyledi:

"Bu yıl geçirmekte olduğumuz ramazan ayında birçok olay yaşandı, camiler ibadete kapatıldı, bayramlaşmalar yasaklandı, farklı toplumlar Filistin davamıza üşüştü. Dolayısıyla ne ramazanımız ramazan gibi geçti, ne de bayram bizim için bayram olacak."

Son dakika: Mescidi Aksa corona virüs nedeni ile tamamen kapatıldı

Şeyh Selim, hutbesine Harem-i Şerif, Kudüs ve Filistin davası için dua ederek son verdi.

Salgın nedeniyle mart ayında önce kısmen, daha sonra tamamen ibadete kapatılan Mescid-i Aksa'da vakit ezanları okunmaya devam ediyor. Aksa'da vakit ve teravih namazları da yine sadece görevlilerin katıldığı cemaat tarafından kılınıyor.

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Kudüs İslami Vakıflar Konseyi de tüm vakit namazlarını sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlıyor.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, 19 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle kapalı olan Mescid-i Aksa'nın Ramazan Bayramı'nın ardından ibadete açılacağını duyurmuştu.

Kudüs İslami Vakıflar Konseyi, Mescid-i Aksa'nın Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında ramazan ayında da ibadete açılmayacağını duyurmuştu.

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Mescid-i Aksa'da ramazanın son cuması salgın nedeniyle sınırlı sayıda cemaatle kılındı
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