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ziyareti serbest mi? günü ve bayramda mezarlıklar açık mı, kapalı mı?

Ramazan Bayramında 81 ile uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar ‘’ ziyareti serbest mi?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Koronavirüsü tedbirleri kapsamında ve bayramda kapalı ve açık olan kurumlar içerisinde mezarlıkların durumuda yer aldı. Hem arefe hem bayram gününde kabir ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar için İçişleri Bakanlığı '' konulu yayınladığı genelge yayınladı. Yayınlanan genelgede mezarlık ziyaretlerinin kontrollü olarak yapılacağı bildirilmişti. Peki ? Bayram’da mezar ziyaretleri serbest mi olacak? mı, kapalı mı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 22.5.2020 10:41 ABONE OL
Mezar ziyareti serbest mi? Arefe günü ve bayramda mezarlıklar açık mı, kapalı mı?

Ülkemizde corona virüsü tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İçişleri Bakanlığı tarafından '' konulu yayınladığı genelgenin yayınlanmasıyla birlikte '' ziyareti serbest mi, günü ve bayramda mezarlıklar açık mı?'' gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Hem arefe hem bayram gününde kabir ziyareti yapmak isteyen islam alemi mezarlık ziyaretlerinin açık olup olmadığını öğrenmeye çalışırken konuya yönelik güncel bilgileri araştırıyor. Özellikle anne, baba diğer akraba ve dostların kabirleri, ruhları için Allah'a dua etmek amacıyla ziyaret edilir. Buna göre; yasak mı? Bayram'da mezar ziyareti serbest mi? mı, kapalı mı?

AREFE VE BAYRAMDA MEZAR ZİYARETİ SERBEST Mİ?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 4 günlük sokağa çıkma yasağına ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından 'Ramazan Tedbirleri' konulu genelge yayınlandı. Arefe ve bayramda mezar ziyareti yapmak isteyen vatandaşlar '' mezar ziyareti serbest mi, Arefe günü ve bayramda mezarlıklar açık mı?'' sorularının yanıtları belli oldu. Buna göre; Arefe günü ve bayramda mezarlıklar açık mı?

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Mezar ziyareti serbest mi? Arefe günü ve bayramda mezarlıklar açık mı, kapalı mı?
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