Milyonlarca müslüman bu soruya yanıt arıyor: Evde bayram namazı kılınır mı? Duha namazı nedir, nasıl kılınır?

İslam alemi için en önemli günlerden birine kavuşmanın huzurunu yaşarken aynı zaman da bir o kadar da üzgünüz. Bayram sabahlarında camilerde bayram namazı kılmanın yeri kültürümüzde çok büyüktür. Bu dönem corona virüs önlemleri nedeniyle camilerde toplu ibadetler de yasak, evde bayram namazı kılınabilir mi? Diyanet'in evde bayram namazı hakkındaki son dakika açıklamaları da duha namazı konusunda araştırmaların artmasına neden oldu. Bilindiği gibi 23 Mayıs Cumartesi arefe, 24 Mayıs Pazar ise bayramın birinci günü. Bayram namazı evde kılınır mı? İşte son dakika gelişmesinin detayları....

DİYANET'TEN SON DAKİKA EVDE BAYRAM NAMAZI AÇIKLAMASI! KİŞİLER EVDE BAYRAM NAMAZI KILABİLİR Mİ?

Bayram namazı için aranan şartlar ile cuma namazı arasında aranan şartlar aynıdır. Corona yüzünden camiler kapatıldıktan sonra nasıl vakit namazları evde kılınıp, cuma namazları kılınmıyorsa aynı şekilde evde bayram namazı da kılınamaz. Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram sabahında müslümanların erken kalkmasını, sabah namazı kılmasını ve ardından bol bol Kur'an - ı Kerim okumalarını tavsiye ediyor.

AYRICA BAYRAM NAMAZI YERİNE DUHA NAMAZI DA KILINABİLİR! DUHA NAMAZI NEDİR?