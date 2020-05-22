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Milyonlarca müslüman bu soruya yanıt arıyor: Evde kılınır mı? nedir, nasıl kılınır?

Dünya genelinde büyük olumsuzluklara neden olan corona virüs nedeniyle bu Ramaza Bayramı'nda camilere gidemeyeceğiz. Bu nedenler 'Evde kılınır mı?' sorusu en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Mübarek Ramazan ayını noktalarken bayrama kavuşmanın mutluluğunu ve huzurunu yaşıyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bayram namazı ile ilgili açıklamaları da geldi. Toplu halde vakit geçirilen yerlerde vakit geçirmenin yasaklanmasından sonra vakit namazları evde kılınıyordu peki şimdi ? Bayram namazı ile arasındaki fark nedir? İşte tüm bu soruların yanıtları...

Giriş Tarihi: 22.5.2020 13:39 ABONE OL
Milyonlarca müslüman bu soruya yanıt arıyor: Evde bayram namazı kılınır mı? Duha namazı nedir, nasıl kılınır?

İslam alemi için en önemli günlerden birine kavuşmanın huzurunu yaşarken aynı zaman da bir o kadar da üzgünüz. Bayram sabahlarında camilerde kılmanın yeri kültürümüzde çok büyüktür. Bu dönem corona virüs önlemleri nedeniyle camilerde toplu ibadetler de yasak, evde bayram namazı kılınabilir mi? Diyanet'in evde bayram namazı hakkındaki açıklamaları da konusunda araştırmaların artmasına neden oldu. Bilindiği gibi 23 Mayıs Cumartesi arefe, 24 Mayıs Pazar ise bayramın birinci günü. ? İşte son dakika gelişmesinin detayları....

DİYANET'TEN SON DAKİKA EVDE BAYRAM NAMAZI AÇIKLAMASI! KİŞİLER EVDE BAYRAM NAMAZI KILABİLİR Mİ?

Bayram namazı için aranan şartlar ile cuma namazı arasında aranan şartlar aynıdır. Corona yüzünden camiler kapatıldıktan sonra nasıl vakit namazları evde kılınıp, cuma namazları kılınmıyorsa aynı şekilde evde bayram namazı da kılınamaz. Diyanet İşleri Başkanlığı, bayram sabahında müslümanların erken kalkmasını, sabah namazı kılmasını ve ardından bol bol Kur'an - ı Kerim okumalarını tavsiye ediyor.

AYRICA BAYRAM NAMAZI YERİNE DUHA NAMAZI DA KILINABİLİR! DUHA NAMAZI NEDİR?

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Milyonlarca müslüman bu soruya yanıt arıyor: Evde bayram namazı kılınır mı? Duha namazı nedir, nasıl kılınır?
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