Paralel evren var mı? Paralel evren nedir? NASA açıkladı

Yıllardır paralel evren ile ilgili araştırmalar yapan NASA'dan heyecanlandıran açıklamalar geldi. Hawaii Üniversitesi'nden Peter W. Gorham tarafından yürütülen araştırmada bulunan veriler paralel evrenin olabileceği iddialarına neden oldu. Araştırmanın detaylarına ilişkin açıklamalar yapan araştırmacıların aktardığı bilgiler doğrultusunda vatandaşlar internet üzerinden paralel evren var mı, nedir sorusuna yanıt aramaya başladılar. İşte NASA'nın merak edilen o açıklamaları...

NASA'DAN PARALEL EVREN AÇIKLAMASI - PARALEL EVREN VAR MI, NEDİR?

Paralel evrenle ilgili yıllardır bir kanıt arayan NASA, heyecanlandıran bir araştırmaya imza attı. Hawaii Üniversitesi'nden Peter W. Gorham tarafından yürütülen araştırmada bulunan veriler paralel evrenin olabileceği iddialarına neden oldu. Peter W. Gorham liderliğindeki bu araştırma grubu, Antarktika buzullarının yüksek enerjili nötrinolarla etkileşime girdiğinde yaydığı radyo dalgalarını tespit eden özel olarak tasarlanmış bir balon kullanıyor.Balonun üçüncü uçuşu sırasında bilim insanları, önceki uçuşlardan gelen verileri tekrar gözden geçirmeye karar verdiler. Sinyal uzaydan değil, daha çok yerin altından geliyor gibi görünüyordu.

İşte paralel evren ile ilgili yapılan araştırmanın detayları...