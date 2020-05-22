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belli oldu mu, açıklandı mı? ve süreci nasıl olacak? 1 Haziran'da nereler açılacak? 2020

Bilindiği üzere normalleşme takviminin ilk etabı 11 Mayıs tarihinde başlamıştı. Corona virüsü salgını nedeniyle AVM'ler, kuaförler, berberler, restoranlar gibi pek çok mekan kapalıydı. Alınan tedbir ve önlem paketleri kapsamında adımlarının genişletilmesine dair süreç ile ilgili bilgileri Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı planın uygulanacağı belirtildi. Buna göre; kademeli olarak genişleme yapılacak ve süreç buna göre ilerleyecek. Buna göre; nasıl olacak? belli oldu mu? 1 Haziran'da nereler açılacak?

Giriş Tarihi: 22.5.2020 09:37 Son Güncelleme: 22.5.2020 09:37 ABONE OL
Normalleşme tarihleri belli oldu mu, açıklandı mı? Normalleşme takvimi ve süreci nasıl olacak? 1 Haziran'da nereler açılacak? NORMALLEŞME SÜRECİ 2020

vatandaşların merak ettiği ve yoğun olarak araştırdığı konular arasında yerini alıyor. İlk aşamasının 11 Mayıs tarihi itibarıyla başlamasının ardından tüm sürece dair detaylar merak ediliyor. İlk olarak kuaförler, berberler ve AVM'ler gibi yerler hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan aldıkları tedbirleri ve sürecin adımlarının da gerektiğinde genişletileceğine dair bilgiler verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı sürecin tarihlerine ve sürecin nasıl işleyeceğine dair açıklamalarda bulundu. Buna göre; nasıl ve ne zaman olacak? Normalleşme takvimi belli oldu mu? olacak?

NORMALLEŞME TAKVİMİ - 1 HAZİRAN'DA NERELER AÇIK?

4 aşamalı normalleşme planı şu şekilde:

  • - Birinci aşama 11 Mayıs 2020'de başlıyor.
  • - İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos 2020,
  • - Üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık 2020,
  • - Dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı.

İşte normalleşme sürecine ilişkin tüm detaylar...

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Normalleşme tarihleri belli oldu mu, açıklandı mı? Normalleşme takvimi ve süreci nasıl olacak? 1 Haziran'da nereler açılacak? NORMALLEŞME SÜRECİ 2020
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