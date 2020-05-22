O benim kızım nasıl bırakırım?

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 17 kilometre uzaklıktaki Dedeler Köyü'nde yaşayan Mehmet Emin Atasoy'un (65) bataklığa saplanan ve iki gece onunla bataklıkta kaldığı görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Atasoy, ineğini otlatmaya çıkardı ancak inek Nehir Sazlığı yakınlarındaki bataklığa saplandı. Başında bekleyen Atasoy, hava kararınca bir şey yapamadı. Sabahın ilk ışıklarıyla köyden gelen vatandaşların ilk desteği sonuç vermeyince Atasoy, ikinci gece de ineğinin başından ayrılmadı. Sonunda köy sakinleri ve korucular ineği bataklıktan çıkardı. Olayı haber alan Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı'nın talimatıyla veteriner hekim Hekim Kaçan, köye gidip Küpe'yi muayene etti. Küpe ineğin sağ arka bacağındaki kaslarda ezilme tespit edildi. Tedavi yapılıp bandaja alındı. Atasoy, "O benim çocuğum. Küpe kızım... İnsan çocuğunu bırakır mı? Bütün gece onunla konuştum, dertleştim" dedi.