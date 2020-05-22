Ramazan Bayramı ne zaman hangi gün? 2020 Ramazan Bayramı tarihi ne zaman? Diyanet ile dini bayram günleri takvimi

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini bayram günleri takvimi ile 2020 Ramazan Bayramı tarihi belli olmuştu. On bir ayın sultanına veda etmeye hazırlanan vatandaşlar bayramın gelişini ise heyecanla bekliyor. Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi gün başlıyor sorusu da bu noktada en çok araştırılan konulardan birisi oldu. Diyanet'ten yayınlanan bayram günleri takvimini aşağıdan görüntüleyebilirsiniz. Peki, Müslüman âleminin heyecanla beklediği 2020 Ramazan Bayramı ne zaman ve hangi gün idrak edilecek?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN KUTLANACAK?

Corona virüsü salgınına tedbir amaçlı olarak bu bayramı vatandaşlar evlerinde geçirecek. Ramazan Bayramı'nda 3 gün boyunca evlerinden dışarıya çıkmayacak olan kişiler bu tarihleri de merak etmeye başladı. Diyanet İşleri'nin resmi internet sitesinden yayınlanan takvim ile 2020 Ramazan Bayramı tarihine buradan ulaşabilirsiniz.

2020 BAYRAM GÜNLERİ TAKVİMİ

Ramazan ayının bitmesine üzülen milyonlarca vatandaş, bayramı ise sevinç ile karşılayacak. Bu önemli gün için geri sayım başlarken bayram günleri ise araştırılmaya başladı.

İşte 2020 Ramazan Bayramı tarihi;