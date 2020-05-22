Silahlı kavga uyuşturucu batağını ortaya çıkardı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" konuları ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs tarihi saat: 16.10 sıralarında Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi, Uzunçayır Caddesi üzerinde bulanan bir iş yerinde meydana gelen silahlı kavga olayı ile ilgili çalışma başlatıldı.

Bahse konu olaya karıştıkları tespit edilen; Serdar Y. (29) Doğukan Y. (22) Atakan A. (21) Onurcan P. (37) Erkan Ç. (40) Suat K.(52),Fahrettin E. (36) Gürkan H.(29) isimli şahıslar aynı gün yakalandı.

Şahıslar, yaralanan kimsenin olmadığı olayı aralarındaki husumet nedeniyle gerçekleştirdiklerini beyan etti.

İKAMETLERİNDE YAPILAN ARAMADA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Konunun gerçekleştiği iş yerinde ve şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 Kilo 398 gram Esrar, 3 adet Tabanca, 1 adet Şarjör, 1 adet Uçaksavar tüfeği fişeği, 2 adet tüfek, 145 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 19 adet 7.65 milimetre çapında tabanca fişeği, 1 adet öğütücü, 1 adet hassas terazi, 5.228 TL para, 800 EURO, 1262 Dolar, 1 adet Pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 15 adet fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden; Serdar Y. (29) Doğukan Y. (22) Atakan A. (21) Onurcan P. (37) Fahrettin E. (36) Gürkan H.(29) adli makamlarca serbest bırakılırken, adli makamlara sevk edilen Suat K. (52) ve Erkan Ç. (40) tutuklanarak cezaevine gönderildi.