Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Silahlı kavga uyuşturucu batağını ortaya çıkardı

Silahlı kavga uyuşturucu batağını ortaya çıkardı

Kadıköy’de bir iş yerinde meydana gelen silahlı kavga olayı uyuşturucu batağını ortaya çıkardı. Emniyet güçleri, adreste yaptığı aramada çok sayıda uyuşturucu madde ve suç aleti ele geçirildi. Şüphelilerden 2’si tutuklandı.

Sema ALİM DALGIÇ Sema ALİM DALGIÇ Yaşam
Giriş Tarihi: 22.5.2020 10:46 Son Güncelleme: 22.5.2020 10:49 ABONE OL
Silahlı kavga uyuşturucu batağını ortaya çıkardı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal veya Ticareti" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" konuları ile ilgili yapılan çalışmalar kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 19 Mayıs tarihi saat: 16.10 sıralarında Kadıköy ilçesi Hasanpaşa Mahallesi, Uzunçayır Caddesi üzerinde bulanan bir iş yerinde meydana gelen silahlı kavga olayı ile ilgili çalışma başlatıldı.

Bahse konu olaya karıştıkları tespit edilen; Serdar Y. (29) Doğukan Y. (22) Atakan A. (21) Onurcan P. (37) Erkan Ç. (40) Suat K.(52),Fahrettin E. (36) Gürkan H.(29) isimli şahıslar aynı gün yakalandı.

Şahıslar, yaralanan kimsenin olmadığı olayı aralarındaki husumet nedeniyle gerçekleştirdiklerini beyan etti.

İKAMETLERİNDE YAPILAN ARAMADA SİLAH VE UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Konunun gerçekleştiği iş yerinde ve şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda; 1 Kilo 398 gram Esrar, 3 adet Tabanca, 1 adet Şarjör, 1 adet Uçaksavar tüfeği fişeği, 2 adet tüfek, 145 adet 9 milimetre çapında tabanca fişeği, 19 adet 7.65 milimetre çapında tabanca fişeği, 1 adet öğütücü, 1 adet hassas terazi, 5.228 TL para, 800 EURO, 1262 Dolar, 1 adet Pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 15 adet fişek ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden; Serdar Y. (29) Doğukan Y. (22) Atakan A. (21) Onurcan P. (37) Fahrettin E. (36) Gürkan H.(29) adli makamlarca serbest bırakılırken, adli makamlara sevk edilen Suat K. (52) ve Erkan Ç. (40) tutuklanarak cezaevine gönderildi.

5 farklı isme sahip adamın hayatı kabusa döndü! Eşim bana boşanma davası açacak

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Silahlı kavga uyuşturucu batağını ortaya çıkardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA