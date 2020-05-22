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haberi: Cumartesi var mı? Yarın marketler açık mı?

Ülkemizdeki koronavirüs salgını nedeniyle uygulanmakta olan kısıtlamanın bu hafta 4 gün süreceği bilgisi açıklaması olarak duyurulmuştu. Bu açıklama ile beraber gün içerisinde binlerce vatandaş "Cumartesi var mı, marketler açık mı olacak?" şeklinde birçok farklı sorunun yanıtını internet aracılığı ile araştırırken öte yandan tarafından kısıtlama sürecine dair tüm detaylar sokağa çıkma yasağı genelgesi ile duyurulmuş oldu. Buna göre; yarın arefe günü sokağa çıkma yasağı var mı, marketler açık mı olacak? Şeklindeki soruların yanıtını sizler için haberimizde derledik. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan son dakika sokağa çıkma genelgesi ile Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? sorusunun detaylı yanıtı…

Giriş Tarihi: 22.5.2020 17:42 ABONE OL
Son dakika haberi: Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın marketler açık mı?

haberler… Ülkedeki coronavirüs salgını ile beraber bir süredir hafta sonları ve bayram gibi özel günlerde uygulanırken bu hafta Pazar, Pazartesi ve Salı gününe denk gelen Ramazan Bayramı'nda da kısıtlama olacağı açıklanmıştı. Yapılan bu açıklama ile beraber kısıtlamanın başlayacağı tarihi merak eden binlerce kişi "Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı, marketler açık mı?" gibi sorularına da yanıt aramaya başladı. Buna göre; tarafından yayınlanan genelge ile beraber marketlerin belirlenen tarih ve saatlerde açık olacağı biliniyor. Peki, Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı, marketler açık mı? İşte yayınlanan son dakika genelgesinin detaylar…

CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu öncesi uzun süredir olduğu gibi yine tüm Türkiye'nin gündeminde sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Pazar günü ilk günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı için bu kez toplam 4 günlük kısıtlama uygulanacağı bilinirken vatandaşlar "yarın yani cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı, marketler açık mı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

İşte konuya dair tüm detaylar…

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Son dakika haberi: Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın marketler açık mı?
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