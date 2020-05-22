Son dakika haberi: Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı? Yarın marketler açık mı?

Son dakika haberler… Ülkedeki coronavirüs salgını ile beraber bir süredir hafta sonları ve bayram gibi özel günlerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken bu hafta Pazar, Pazartesi ve Salı gününe denk gelen Ramazan Bayramı'nda da kısıtlama olacağı açıklanmıştı. Yapılan bu açıklama ile beraber kısıtlamanın başlayacağı tarihi merak eden binlerce kişi "Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı, marketler açık mı?" gibi sorularına da yanıt aramaya başladı. Buna göre; İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile beraber marketlerin belirlenen tarih ve saatlerde açık olacağı biliniyor. Peki, Cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı, marketler açık mı? İşte yayınlanan son dakika genelgesinin detaylar…

CUMARTESİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hafta sonu öncesi uzun süredir olduğu gibi yine tüm Türkiye'nin gündeminde sokağa çıkma yasağı bulunuyor. Pazar günü ilk günü idrak edilecek olan Ramazan Bayramı için bu kez toplam 4 günlük kısıtlama uygulanacağı bilinirken vatandaşlar "yarın yani cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı, marketler açık mı?" sorularına yanıt aramaya başladı.

İşte konuya dair tüm detaylar…