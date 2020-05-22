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kodu nedir, nasıl alınır ve ne işe yarar? Bakan Koca açıkladı! uygulaması ile seyahatte HES kodu dönemi başladı...

Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Koca; ülkemizde yeni bir dönemin başladığına " kodu" ile ulaşıma değinmişti. Bu açıklama sonrası binlerce vatandaş internet aracılığı ile HES kodu nedir, nasıl ve neden alınır?" şeklindeki sorularına yanıt aramaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre; koronavirüs salgını nedeniyle geliştirilen mobil uygulamasından temin edilebilecek olan bu kodla beraber vatandaşlar seyahat edebilecek. Uygulamanın uçağa binerken, serbest giriş kartı şeklinde olacağını dile getiren Bakan, Kovid-19 salgını sürecinde seyahatlerde kişilerden risk taşımadığını göstermesinin isteneceğini kaydetmişti. Peki, HES kodu nedir, nasıl alınır? İşte gelen son dakika açıklaması ile beraber seyahat kodu ile ilgili tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 22.5.2020 09:37 Son Güncelleme: 22.5.2020 09:38 ABONE OL
HES kodu nedir, nasıl alınır ve ne işe yarar? Bakan Koca son dakika açıkladı! Hayat Eve Sığar uygulaması ile seyahatte HES kodu dönemi başladı...

haberler: Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamanın sonrasında binlerce vatandaş ülkemizde başlayacak olan kodu dönemine ilişkin detayları merak ediyor. Normalleşme süreci adım adım ilerlerken öte yandan bazı kısıtlamalarda esnetilmeye gidiliyor. Tam bu noktada; seyahat kısıtlamalarında çok önemli rol oynayacak olan bu kod; devreye girdi. uygulaması aracılığı ile temin edilecek olan kod; kontrollü normalleşmede büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Peki, HES kodu nedir, nasıl alınır? HES kodu ne işe yarar? İşte konuya dair yapılan son dakika açıklamasının detayları…

HES KODU NEDİR? KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM!

Dün yaptığı basın toplantısında seyahatte yeni döneminin başladığını belirten Bakan Koca, "Hayat Eve Sığar mobil uygulamasından HES kodu alınabilecek. Tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışacak. HES kodu kişiye özel tekil kodlardan oluşacak. TC kimlik numarası gibi sabit olmayacak. Her paylaşımında farklı bir HES kodu oluşturulabilecek. Önümüzdeki günlerde mobil uygulama ve kodun yaygın uygulanması hayatımızı kolaylaştıracak" dedi.

İşte diğer detaylar…

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HES kodu nedir, nasıl alınır ve ne işe yarar? Bakan Koca son dakika açıkladı! Hayat Eve Sığar uygulaması ile seyahatte HES kodu dönemi başladı...
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