HES kodu nedir, nasıl alınır ve ne işe yarar? Bakan Koca son dakika açıkladı! Hayat Eve Sığar uygulaması ile seyahatte HES kodu dönemi başladı...

Son dakika haberler: Geçtiğimiz gün Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamanın sonrasında binlerce vatandaş ülkemizde başlayacak olan HES kodu dönemine ilişkin detayları merak ediyor. Normalleşme süreci adım adım ilerlerken öte yandan bazı kısıtlamalarda esnetilmeye gidiliyor. Tam bu noktada; seyahat kısıtlamalarında çok önemli rol oynayacak olan bu kod; devreye girdi. Hayat Eve Sığar uygulaması aracılığı ile temin edilecek olan kod; kontrollü normalleşmede büyük bir adım olarak değerlendiriliyor. Peki, HES kodu nedir, nasıl alınır? HES kodu ne işe yarar? İşte konuya dair yapılan son dakika açıklamasının detayları…

HES KODU NEDİR? KORONAVİRÜS İLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEM!

Dün yaptığı basın toplantısında seyahatte yeni döneminin başladığını belirten Bakan Koca, "Hayat Eve Sığar mobil uygulamasından HES kodu alınabilecek. Tüm yolcuların en üst düzeyde güvenliği sağlanmaya çalışacak. HES kodu kişiye özel tekil kodlardan oluşacak. TC kimlik numarası gibi sabit olmayacak. Her paylaşımında farklı bir HES kodu oluşturulabilecek. Önümüzdeki günlerde mobil uygulama ve kodun yaygın uygulanması hayatımızı kolaylaştıracak" dedi.

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